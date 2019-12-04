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29 минут назад

Автоинспекция объяснила отмену «площадки»

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#экзамен #водительские права
Автоинспекция объяснила отмену «площадки»

Эту часть исключили из экзамена на права.

Госавтоинспекция пояснила решение об исключение этапа "площадка" из экзамена на получение водительских прав. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на замглавы ГИБДД Олега Понарьина. По его словам, эта часть не заключает в себе никакой сложности. Этап дублирует экзамен автошколы и оставлять его нецелесообразно, заявил замглавы ведомства Олег Понарьин.

- Здесь нет никакой сложности. Мы считаем, что задача ГИБДД в данном случае оценить кандидата в водители на управление транспортными средствами в реальных условиях. "Площадка" занимает слишком много времени, в том числе много времени наших сотрудников, а с учетом того, что внутренние экзамены уже проводятся на площадках, дублировать еще раз этот экзамен мы считаем нецелесообразным, - рассказал ТАСС Понарьин.

Накануне стало известно, что ГИБДД готовится изменить порядок сдачи экзаменов на права, напоминает РИА Новости. Так, "площадку" могут отменить для категорий B, C и D с 1 октября 2020.
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#экзамен #водительские права

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