Эксперт Фонда содействия реформированию ЖКХ высоко оценила практику Липецкой области

Энергоэффективный капитальный ремонт сейчас помогает вернуть до 80% средств домам со спецсчетами. ФКР по Липецкой области планирует расширить категорию участников федеральной программы софинансирования.

Директор отдела мониторинга региональных систем капитальных ремонтов Фонда содействия реформированию ЖКХ Татьяна Кузьмина высоко оценивает то, как в Липецкой области пользуются программой софинансирования затрат на энергоэффективный капитальный ремонт. Липчане активно отправляют заявки, ведь то стало делать проще и быстрее. Позитивную практику нашего региона отметили на прошедшем недавно в Липецке форуме «Техническая политика как основа качества капитального ремонта».

- В 2019 году мы продолжили программу финансирования энергоэффективного капитального ремонта многоквартирных домов. На эти цели у нас сейчас есть порядка 800 млн рублей. Любой дом может принять участие в программе, если проведет энергоэффективный капремонт. Это те самые мероприятия, которые обычно проводятся в рамках капитального ремонта, но с мероприятиями по энергосбережению и энергоэффективности. Полный перечень мероприятий можно увидеть на сайте Министерства строительства РФ. На софинансирование энергоэффективного ремонта мы выделяем каждому дому до 5 млн рублей, затраченных на проведенные работы, - рассказала Татьяна Кузьмина, директор отдела мониторинга региональных систем капитальных ремонтов Фонда содействия реформированию ЖКХ. - Все максимально просто и прозрачно. Потом те средства, что мы вернем за применение энергосберегающих технологий, можно использовать на иные работы по дому.



В этом году программой, которая предусматривает возраст до 80% средств, потраченных на повышение энергоэффективности дома, уже воспользовались жильцы четырех домов в Ельце. После установки автоматического теплового пункта жильцы домов начали экономить на отопление по 10 000 рублей за отопительный сезон! Позитивную практику оценили их соседи и жители Липецка. Шесть заявок готовят в Липецке и четыре - в Ельце.

- Для того, чтобы принять участие в программе софининансирования энергоэффективного ремонта, нужно заполнить заявку. Все необходимые консультации можно получить в Фонде капитального ремонта в Липецкой области. Мы поможем разобраться с формуляром, расскажем, как оценить эффект от применения энергосберегающих технологий и правильно заполнить все документы, - уточнили в Фонде капитального ремонта по Липецкой области.

Сейчас программу софинансирования энергосберегающего капитального ремонта используют жильцы только тех домов, у которых есть специальный счет. Но ФКР в Липецкой области отстоял интересы тех липчан, кто не имеет спецсчета, а перечисляет взносы на общий счет всех домов региона. Липецкий Фонд капитального ремонта намерен первым в России использовать такую практику и позволить жильцам всех домов, вне зависимости от метода накопления взносов, принять участие в программе софинансирования капремонта и экономить за счет применения энергоэффективных технологий.

"PR"

