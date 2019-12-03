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Российский солдат умер на второй день службы после отказа мыть туалеты

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Российский солдат умер на второй день службы после отказа мыть туалеты

Родители погибшего не верят официальной версии

В одной из воинских частей Белгорода 19-летний срочник скончался на второй день службы. Военные утверждают, что ему стало плохо во время занятий на турнике, но родители официальной версии не верят. Об этом сообщает издание Росбалт.

Мать погибшего рассказала, что в ночь на 27 ноября родители проводили сына с вокзала в Невинномысске, а на следующий день призывников разместили в казарме Белгорода. Вечером первого дня молодой человек написал отцу SMS о том, что его заставляют мыть туалеты, но он этого делать не будет из принципа. Ночью молодой человек отправил родителям голосовое сообщение, сообщив, что произошел конфликт и его выводили «на разговор».

А 29 ноября командир сообщил родителям, что их сын мертв. По словам военных, утром ему стало плохо во время занятий на турнике, была вызвана «скорая», но срочник скончался.
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