В России

59 минут назад

Из экзамена на права исключат «площадку»

140
Из экзамена на права исключат «площадку»

В ГИБДД рассказали об изменениях в сдаче экзамена на права

Госавтоинспекция планирует исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках с октября следующего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николая Гилякова.

По его словам, сейчас ГИБДД готовит несколько нормативно-правовых актов, один из которых касается правил проведения экзаменов. «Здесь основное то, что исключается прием экзамена на закрытой площадке для категорий B, C и D», — сказал Гиляков. Так, ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года.

Он добавил, что документ сейчас находится в правительстве и готовится для передачи на подпись главе кабинета министров Дмитрию Медведеву.

В апреле сообщалось, что МВД и Минэкономразвития договорились о слиянии "площадки" и "города".
140

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Таксист избил пассажира за громкий хлопок дверью
2
Таксист избил пассажира за громкий хлопок дверью

вчера, 20:57

В России
Путин подписал закон о зачислении в одну школу братьев и сестер
Путин подписал закон о зачислении в одну школу братьев и сестер

вчера, 20:21

В России
Воронежцы держали сына на цепи
2
Воронежцы держали сына на цепи

вчера, 20:13

В России
Появился новый способ мошенничества с банковскими картами
Появился новый способ мошенничества с банковскими картами

вчера, 18:32

В России
Число россиян с ВИЧ превысило 1 млн человек
Число россиян с ВИЧ превысило 1 млн человек

вчера, 17:50

В России
В Бурятии трёхлетнюю девочку забыли на ночь на улице
В Бурятии трёхлетнюю девочку забыли на ночь на улице

вчера, 17:12

В России