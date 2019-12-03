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59 минут назад
Из экзамена на права исключат «площадку»
В ГИБДД рассказали об изменениях в сдаче экзамена на права
Госавтоинспекция планирует исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках с октября следующего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николая Гилякова.
По его словам, сейчас ГИБДД готовит несколько нормативно-правовых актов, один из которых касается правил проведения экзаменов. «Здесь основное то, что исключается прием экзамена на закрытой площадке для категорий B, C и D», — сказал Гиляков. Так, ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года.
Он добавил, что документ сейчас находится в правительстве и готовится для передачи на подпись главе кабинета министров Дмитрию Медведеву.
В апреле сообщалось, что МВД и Минэкономразвития договорились о слиянии "площадки" и "города".
По его словам, сейчас ГИБДД готовит несколько нормативно-правовых актов, один из которых касается правил проведения экзаменов. «Здесь основное то, что исключается прием экзамена на закрытой площадке для категорий B, C и D», — сказал Гиляков. Так, ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года.
Он добавил, что документ сейчас находится в правительстве и готовится для передачи на подпись главе кабинета министров Дмитрию Медведеву.
В апреле сообщалось, что МВД и Минэкономразвития договорились о слиянии "площадки" и "города".