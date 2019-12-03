Спорт

сегодня, 11:16

Липецкие девчата прославились в Петушках

3 282
#Вольная борьба #"Богатырь" #Сергей Яковлев.
Липецкие девчата прославились в Петушках

Все больше наших девушек занимаются вольной борьбой и добиваются успеха.

Липецкие представительницы «прекрасной половины» все чаще добиваются успехов на соревнованиях по такому мужественному виду спорта, как вольная борьба.

Очередной успех пришел к воспитанницам спортивной школы №9 и клуба «Богатырь» тренера Сергея Яковлева в городе Петушки Владимирской области в межрегиональном турнире, посвященном 90-летию Петушинского района.

Среди девчат 2003-04 г.р. в весовой категории до 50 кг победительницей стала Кристина Дмитриева, победившая всех своих соперниц.

В этом же весе, но среди девушек 2005-06 г.р. первое место заняла липчанка Валерия Павлова. В этой же возрастной категории Елена Аникеева заняла второе место.

3 282
#Вольная борьба #"Богатырь" #Сергей Яковлев.

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

жока

14 минут назад
А почему в Петушки, хз..наверное тебя твой бойфренд не отпустил, приревновал ..
ответить

Кама с утра

21 минуту назад
какая то новая поза
ответить

А почему в Петушки

сегодня, 11:24
не поехали сами липецкие петушки?
ответить

Еще в рубрике

Липчанин Павел Копытин – «Ларионов казахстанской лиги»
#Хоккей #Павел Копытин
Липчанин Павел Копытин – «Ларионов казахстанской лиги»

31 минуту назад

Спорт
Липецкие культуристы не подставят соперникам вторую щеку
#Бодибилдинг #фитнесс-бикини #культуризм
41
Липецкие культуристы не подставят соперникам вторую щеку

30.11.2019 13:40

Спорт
Болельщики выбрали самые красивые голы «Металлурга» в сезоне
#Футбол #"Металлург" #голы
Болельщики выбрали самые красивые голы «Металлурга» в сезоне

30.11.2019 11:58

Спорт
В первенстве мира по каратэ липчане побеждали даже японцев (ФОТО)
#Каратэ #всестилевое каратэ
4
В первенстве мира по каратэ липчане побеждали даже японцев (ФОТО)

28.11.2019 12:57

Спорт
У Липецка увели очередную перспективную спортсменку – на этот раз 9-летнюю
#Вольная борьба
25
У Липецка увели очередную перспективную спортсменку – на этот раз 9-летнюю

28.11.2019 11:16

Спорт
Липчанка в очередной раз стала чемпионкой мира по универсальному бою (ФОТО)
#Универсальный бой
8
Липчанка в очередной раз стала чемпионкой мира по универсальному бою (ФОТО)

28.11.2019 10:07

Спорт