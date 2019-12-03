Липецкие девчата прославились в Петушках

Все больше наших девушек занимаются вольной борьбой и добиваются успеха.

Липецкие представительницы «прекрасной половины» все чаще добиваются успехов на соревнованиях по такому мужественному виду спорта, как вольная борьба.

Очередной успех пришел к воспитанницам спортивной школы №9 и клуба «Богатырь» тренера Сергея Яковлева в городе Петушки Владимирской области в межрегиональном турнире, посвященном 90-летию Петушинского района.

Среди девчат 2003-04 г.р. в весовой категории до 50 кг победительницей стала Кристина Дмитриева, победившая всех своих соперниц.

В этом же весе, но среди девушек 2005-06 г.р. первое место заняла липчанка Валерия Павлова. В этой же возрастной категории Елена Аникеева заняла второе место.