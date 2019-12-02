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В Саратове бойцовая собака напала на женщину с ребенком

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В Саратове бойцовая собака напала на женщину с ребенком

Собака напала на посетительницу магазина и ее дочь

Инцидент произошел 28 ноября около одного из продуктовых магазинов. Соответствующее видео появилось на канале РЕН ТВ

На кадрах видео видно, что хозяин собаки подводит ее к дверям магазина и оставляет на улице за дверью - без намордника и поводка. Собака начинает метаться около входа, пытаясь попасть внутрь. К дверям магазина подходит женщина с ребенком, они запускают собаку внутрь здания и входят следом.

"Собака накинулась и покусала меня и моего ребенка, а также людей, которые помогали нам, хозяин ничего не предпринял и скрылся", - рассказала пострадавшая.

По словам потерпевшей, "прибывшая полиция также не оказала ей помощи". Женщина отметила, что хозяин собаки пропал и не забрал животное, которое так и осталось бегать по улице. Очевидцы также сообщили, что пострадал мужчина-продавец.
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Комментарии (1)

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Личи

30 минут назад
Этот так называемый хозяин собаки просто нелюдь, урод. Найдите его. Небось камера засняла
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