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В Саратове бойцовая собака напала на женщину с ребенком
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Собака напала на посетительницу магазина и ее дочь
Инцидент произошел 28 ноября около одного из продуктовых магазинов. Соответствующее видео появилось на канале РЕН ТВ.
На кадрах видео видно, что хозяин собаки подводит ее к дверям магазина и оставляет на улице за дверью - без намордника и поводка. Собака начинает метаться около входа, пытаясь попасть внутрь. К дверям магазина подходит женщина с ребенком, они запускают собаку внутрь здания и входят следом.
"Собака накинулась и покусала меня и моего ребенка, а также людей, которые помогали нам, хозяин ничего не предпринял и скрылся", - рассказала пострадавшая.
По словам потерпевшей, "прибывшая полиция также не оказала ей помощи". Женщина отметила, что хозяин собаки пропал и не забрал животное, которое так и осталось бегать по улице. Очевидцы также сообщили, что пострадал мужчина-продавец.
На кадрах видео видно, что хозяин собаки подводит ее к дверям магазина и оставляет на улице за дверью - без намордника и поводка. Собака начинает метаться около входа, пытаясь попасть внутрь. К дверям магазина подходит женщина с ребенком, они запускают собаку внутрь здания и входят следом.
"Собака накинулась и покусала меня и моего ребенка, а также людей, которые помогали нам, хозяин ничего не предпринял и скрылся", - рассказала пострадавшая.
По словам потерпевшей, "прибывшая полиция также не оказала ей помощи". Женщина отметила, что хозяин собаки пропал и не забрал животное, которое так и осталось бегать по улице. Очевидцы также сообщили, что пострадал мужчина-продавец.
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Личи