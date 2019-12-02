В России

39 минут назад

В Госдуме предложили ужесточить наказание за распространение наркотиков через интернет

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#наркотики
Депутаты Госдумы выступили за ужесточение наказания за распространение наркотиков через телекоммуникационные сети — до 25 лет лишения свободы. Об этом говорится в официальном письме на имя главы МВД России Владимира Колокольцева.

Как сообщают «Известия», инициатива принадлежит первому зампреду комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василию Власову. Предложение будут обсуждать на парламентских слушаниях 2 декабря.

«Продажи наркотиков в интернете и особенно в даркнете отследить намного сложнее. Это абсолютно разные затраты, когда сотрудники МВД напрямую находят человека, который фасовал и продавал наркотики, и когда речь идет о виртуальной реальности, где объемы продаж больше, а риск быть пойманным сегодня минимальный», — объяснил депутат «Известиям».

В письме отмечается, что объем продажи наркотиков в России растет, несмотря на принимаемые меры. Кроме того, именно на территории РФ находится «крупнейшая интернет-площадка в мире по продаже наркотиков».

В Общественном совете при МВД распространение наркотиков через интернет назвали «гиперпроблемой» России, а в Национальном антинаркотическом союзе предложили силовикам создать киберотделы по борьбе с наркотиками в виртуальном мире. 


96
#наркотики

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