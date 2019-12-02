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53 минуты назад
Путин и Си Цзиньпин запустили «Силу Сибири»
Магистральный газопровод «Сила Сибири» запущен в эксплуатацию
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста приняли участие в запуске трубопровода "Сила Сибири". Об этом сообщает РИА Новости.
Магистральный газопровод "Сила Сибири" строился с 2014 года. Первые полгода он будет работать в режиме пусконаладки оборудования без гарантированных объемов. Хотя в ноябре текущего года "Газпром" объявил, что полностью готов к поставкам газа в Китай.
В понедельник открыли участок протяженностью около 2200 километров от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем). На втором этапе запустят фрагмент длиной около 800 километров от Ковыктинского месторождения до Чаяндинского. Таким образом, общая протяженность "Силы Сибири" составит около 3000 километров.
Строительства газопровода обошлось в 1,1 триллиона рублей.
Магистральный газопровод "Сила Сибири" строился с 2014 года. Первые полгода он будет работать в режиме пусконаладки оборудования без гарантированных объемов. Хотя в ноябре текущего года "Газпром" объявил, что полностью готов к поставкам газа в Китай.
В понедельник открыли участок протяженностью около 2200 километров от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем). На втором этапе запустят фрагмент длиной около 800 километров от Ковыктинского месторождения до Чаяндинского. Таким образом, общая протяженность "Силы Сибири" составит около 3000 километров.
Строительства газопровода обошлось в 1,1 триллиона рублей.