Отряд липецких полицейских вернулся с Северного Кавказа

В минувшие выходные сводный отряд липецких полицейских вернулся из полугодовой командировки на Северный Кавказ.



А несколькими днями ранее, ,как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в очередную командировку в Северо-Кавказский регион отправился сводный отряд сотрудников внутренних дел Липецкой области.



Традиционно липецкие полицейские в течение ближайших шести месяцев будут выполнять служебно-боевые задачи в составе Временной оперативной группировки органов внутренних дел и подразделений МВД России по проведению контртеррористических операций в Северо-Кавказском регионе.

