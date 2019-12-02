Общество

43 минуты назад

Отряд липецких полицейских вернулся с Северного Кавказа

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#Северный Кавказ
Отряд липецких полицейских вернулся с Северного Кавказа
В минувшие выходные сводный отряд липецких  полицейских вернулся из полугодовой командировки на Северный Кавказ.

А несколькими днями ранее, ,как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в очередную командировку в Северо-Кавказский регион отправился сводный отряд сотрудников внутренних дел Липецкой области. 

Традиционно липецкие полицейские в течение ближайших шести месяцев будут выполнять служебно-боевые задачи в составе  Временной оперативной группировки органов внутренних дел и подразделений МВД России по проведению контртеррористических операций в Северо-Кавказском регионе.
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#Северный Кавказ

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