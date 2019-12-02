На улице Космонавтов до 10 декабря установят 333 светодиодных светильника

Более миллиона рублей в год позволит экономить бюджету города модернизация освещения по улице Космонавтов.

До 10 декабря на улице Космонавтов планируют заменить 333 светильника на светодиодные. Из них 219 будут зажигаться над основной дорогой, 66 – освещать 14 пешеходных переходов, местные проезды и пешеходную зону от 8 микрорайона до площади Космонавтов.



«Это стало возможным, благодаря экономии средств, достигнутой по результатам торгов на ремонт улицы Космонавтов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - сообщает пресс-служба администрации Липецка.



По словам специалистов муниципального «Горсвет», светодиоды значительно долговечнее, да и потребляют меньше энергии, чем лампы, которые использовались ранее. Таким образом, экономия в год составит около 135 тысяч КВт/ч. При среднем тарифе около 8 рублей за кВт., эта экономия составит более миллиона рублей.



