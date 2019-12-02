Общество

сегодня, 10:53

На улице Космонавтов до 10 декабря установят 333 светодиодных светильника

8 578
#освещение
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На улице Космонавтов до 10 декабря установят 333 светодиодных светильника

Более миллиона рублей в год позволит экономить бюджету города модернизация освещения по улице Космонавтов. 

До 10 декабря на улице Космонавтов планируют заменить 333 светильника на светодиодные. Из них 219 будут зажигаться над основной дорогой, 66 – освещать 14 пешеходных переходов, местные проезды и пешеходную зону от 8 микрорайона до площади Космонавтов.

«Это стало возможным, благодаря экономии средств, достигнутой по результатам торгов на ремонт улицы Космонавтов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - сообщает пресс-служба администрации Липецка.
 
По словам специалистов муниципального «Горсвет», светодиоды значительно долговечнее, да и потребляют меньше энергии, чем лампы, которые использовались ранее. Таким образом, экономия в год составит около 135 тысяч КВт/ч. При среднем тарифе около 8 рублей за кВт., эта экономия составит более миллиона рублей. 

8 578
#освещение
1

Комментарии (8)

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Позитив

17 минут назад
Наконец-то,Слава Богу ,а то там темень -ездить не видно пешеходов при таком теплом(желтом)свете,гулевский понаставил эконом хренов. Вот это позитивная новость. Молодцы!Ура!
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Дерсу

31 минуту назад
А потом новые светильники устраивают ЦВЕТОМУЗЫКУ!
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Житель

34 минуты назад
Сколько миллиардов на них потратят чтобы "сэкономить" миллион?
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Анна

39 минут назад
Потребляют энергии меньше,но и не освещают ни фига,Смысл,шило на мыло менять,разве только потратить рубль а отчитаться за десять
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Саморез

41 минуту назад
Один точно загорится на Баумана, над сараем вредного украинца
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весёлый

52 минуты назад
Чтобы тоже украли ,как рекламу на магазине
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я

57 минут назад
Ара-ремонт из Масквабада ещё не все установленные светофоры допилил до рабочего состояния. Когда им светильники вешать? Хотя светильники на проспекте Победы весьма кошерные, хорошо светят.
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Простая арифметика

сегодня, 11:04
333 установят-333 упрут. Если уж до магазинных вывесок дошло...
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