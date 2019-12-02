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сегодня, 10:41

В Липецке меняется расписание трамвая №1

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#трамвай #транспорт
В Липецке меняется расписание трамвая №1

Вечерний рейс пойдет позже.

С 4 декабря вносятся изменения в расписание трамвайного маршрута № 1 «Центральный рынок – ДП6». По будним дням время отправления трамвая от остановочного пункта «ДП6» будет скорректировано с 20:19 на 20:25, уточняет департамент транспорта администрации Липецка. Расписание транспорта изменено по обращениям липчан.

Подробную информацию о расписании движения городского транспорта, в том числе время прохождения через конкретный остановочный пункт, можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-00-82.
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#трамвай #транспорт

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