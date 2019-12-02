Общество
31 минуту назад
Госстройнадзор и прокуратура проверят законность расширения ЦУМа
Не исключено, что металлоконструкции придется демонтировать.
Госстройнадзор Липецкой области и региональная прокуратура сегодня начнут проверку законности возведения металлоконструкции возле ЦУМа. Как сообщили в администрации Липецкой области, проверка инициирована по запросу GOROD48. Инспекция и прокуратура в течение 10 дней должны оценить законность строительства у ЦУМа, в том числе выяснить — есть ли у строителей разрешения на проведение работ. Если выяснится, что работы ведутся на земельном участке, не принадлежащем ЦУМу, то существует риск демонтажа конструкций.
Напомним, башенный кран и металлические балки появились за забором у ЦУМа со стороны улицы Интернациональной в конце ноября. Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, городской департамент градостроительства и архитектуры не выдавал разрешения на проведение работ. Более того, запрос на расширение здания в сторону корпуса ЛГТУ был отклонен в ходе публичных слушаний. Вопрос реконструкции ЦУМа, из которого ходят сделать торгов-спортивный комплекс, признали темой для заседания градостроительного совета. Но он до сих пор проведен не был. Кроме того, руководители проекта реконструкции ЦУМа пока не предоставили в мэрию никаких эскизов будущего облика здания универмага.
Напомним, в конце марта 2019 года в здании ЦУМа стартовал капитальный ремонт. Рабочие разобрали периметр здания и подвальные помещения. Здание было закрыто на реконструкцию осенью 2018 года, тогда было принято решение сделать ЦУМ спортивно-развлекательным центром. Реконструкция здания ведется за высоким забором. Строители уже завершили работы в цокольном этаже, где организуют подземную парковку.
В ноябре 2018 года Арбитражный суд Липецкой области вынес определение о прекращении банкротства ООО «ЦУМ». Причиной стало удовлетворение требований всех признанных кредиторов организации. Долги ЦУМа закрыл бизнесмен Никита Бадиков, сын известного в Липецке по сети магазинов «Пролетарский» предпринимателя Константина Бадикова. Банкротство ЦУМа инициировала налоговая инспекция. Причиной требования о банкротстве стала задолженность по уплате налогов и сборов в размере 4 777 387 рублей 56 копеек. Позже свои требования заявили поставщики энергии и услуг. В ходе рассмотрения дела суд запретил любые сделки с недвижимостью (здание и земельный участок на площади Плеханова), было введено наблюдение. Осенью 2018 года в дело о банкротстве вступил Никита Бадиков, заявивший о готовности покрыть все долги организации. После здание закрыли на реконструкцию.
Липецкий Центральный универмаг встретил первых покупателей 19 февраля 1974 года, при этом его строительство продолжалось целых пять лет. То есть зданию фактически уже около 50 лет. ЦУМ закрылся 1 ноября 2016 года.
Напомним, башенный кран и металлические балки появились за забором у ЦУМа со стороны улицы Интернациональной в конце ноября. Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, городской департамент градостроительства и архитектуры не выдавал разрешения на проведение работ. Более того, запрос на расширение здания в сторону корпуса ЛГТУ был отклонен в ходе публичных слушаний. Вопрос реконструкции ЦУМа, из которого ходят сделать торгов-спортивный комплекс, признали темой для заседания градостроительного совета. Но он до сих пор проведен не был. Кроме того, руководители проекта реконструкции ЦУМа пока не предоставили в мэрию никаких эскизов будущего облика здания универмага.
Напомним, в конце марта 2019 года в здании ЦУМа стартовал капитальный ремонт. Рабочие разобрали периметр здания и подвальные помещения. Здание было закрыто на реконструкцию осенью 2018 года, тогда было принято решение сделать ЦУМ спортивно-развлекательным центром. Реконструкция здания ведется за высоким забором. Строители уже завершили работы в цокольном этаже, где организуют подземную парковку.
В ноябре 2018 года Арбитражный суд Липецкой области вынес определение о прекращении банкротства ООО «ЦУМ». Причиной стало удовлетворение требований всех признанных кредиторов организации. Долги ЦУМа закрыл бизнесмен Никита Бадиков, сын известного в Липецке по сети магазинов «Пролетарский» предпринимателя Константина Бадикова. Банкротство ЦУМа инициировала налоговая инспекция. Причиной требования о банкротстве стала задолженность по уплате налогов и сборов в размере 4 777 387 рублей 56 копеек. Позже свои требования заявили поставщики энергии и услуг. В ходе рассмотрения дела суд запретил любые сделки с недвижимостью (здание и земельный участок на площади Плеханова), было введено наблюдение. Осенью 2018 года в дело о банкротстве вступил Никита Бадиков, заявивший о готовности покрыть все долги организации. После здание закрыли на реконструкцию.
Липецкий Центральный универмаг встретил первых покупателей 19 февраля 1974 года, при этом его строительство продолжалось целых пять лет. То есть зданию фактически уже около 50 лет. ЦУМ закрылся 1 ноября 2016 года.
На 25-ти этажки вмиг разрешения дают !
Вечная веранда шлёт привет прокуратуре !
J
митяй
Коммунисты построили прекрасное на тот