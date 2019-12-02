В лобовом столкновении с грузовиком погиб водитель «Приоры» в Измалковском районе

За прошедшие трое суток в Липецкой области зарегистрировано десять дорожно-транспортных происшествий, в которых получили травмы девять человек, один погиб.

Тридцатого ноября в Измалковском районе около десяти часов вечера произошло столкновение «Лады-Приоры» под управлением 33-летнего водителя и грузовика «Мерседес» с 54-летним мужчиной за рулем, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

От полученных травм водитель «Приоры» погиб на месте. Предварительной причиной ДТП стал выезд на полосу встречного движения.

Тогда же в Липецком районе в три часа ночи на трассе Липецк-Чаплыгин 54-летний водитель «Рено» допустил наезд на 49-летнего мужчину. С травмами его госпитализировали.

В тот же день в Усмани около 8 часов утра на улице 60 лет Победы неизвестный водитель неустановленного автомобиля допустил наезд на 55-летнюю женщину. С травмой ее доставили в больницу. Благодаря оперативным действиям дорожных полицейских нарушитель был установлен. Им оказался 26-летний водитель автомобиля «Дацун».

В Задонском районе первого декабря в половине восьмого утра 29-летний водитель «Лады-Приоры» не справился с управлением и врезался в световую опору. В результате его 54-летний пассажир получил травму и был госпитализирован.

За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2188 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 112.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1200 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 262 нарушения правил парковки, 16 автомобилей эвакуировали.

Так же было зафиксировано 73 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.