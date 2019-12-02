Для Липецких инспекторов ДПС закупили 31 «Шкоду»

До конца года их должны распределить среди подразделений ГИБДД.

Липецк привезли 31 автомобиль «Шкода Октавия» для инспекторов ДПС.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, машины закупили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Инспекторам ДПС автомобили передадут до конца года. Часть из этих машин будет отправлена в районные подразделения ГИБДД.

Известно, что автомобили стоят около 1,5 миллиона рублей за единицу. Они укомплектованы всеми необходимыми для дорожно-патрульной службы техническими средствами, в том числе средствами видеофиксации в формате 360°.

Новые автомобили заменить изношенные «ВАЗы» и «Нексии».



