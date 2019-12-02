Общество

48 минут назад

Липецкая область заняла 46-е место в России по уровню зарплат

7 453
#Зарплата #доходы
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Липецкая область заняла 46-е место в России по уровню зарплат

По данным крупнейшего информационного агенства страны, средний заработок в нашем регионе - 26,5 тысяч рублей.

Согласно исследованиям РИА «Новости», Липецкая область занимает место в середине списка регионов страны по уровню зарплат.

Липчане расположились на 46-м месте среди 85 регионов со средней зарплатой в 2019 году в размере 26,5 тысячи рублей. Издание отмечают, что самые распространенные зарплаты в регионе колеблются в диапазоне от 17 до 39 тысяч рублей.

Доля тех, кто зарабатывает больше 100 тысяч рублей в месяц, составляет всего 2,2 процента. А вот меньше 15 тысяч рублей получают 16,1 процента липчан.

Лидером рейтинга является Чукотский автономный округ, где средний заработок составляет 78,2 тысячи рублей. За сотню тысяч там зарабатывает каждый третий - 32%. В тройку лидеров также вошли ЯНАО – 75,5 тыс. и Москва – 66,1 тыс.

Аутсайдером является Кабардино-Балкария, где средняя зарплата составляет всего 19 тысяч рублей, а более ста тысяч зарабатывают лишь 0,7 процента избранных. Каждый третий житель республики получает меньше 15 тысяч – 30,7%.

В среднем по России статистика выглядит так: средний заработок – 32 тысячи рублей, самые распространенные зарплаты – 20-52 тысячи рублей, больше ста тысяч имеют 7% граждан, меньше 15 тысяч – 11%.

7 453
#Зарплата #доходы
2

Комментарии (7)

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Дмитрий Адоньев

49 секунд назад
Поэтому Новый год идут встречать в Мегаполис в ресторан Магеллан
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И

7 минут назад
Трест, вынесут его
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Маркиза

9 минут назад
...а в остальном все хорошо........
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Ну и дела?

13 минут назад
Главное признались что Липецкая обл. на 46 месте а тарифы подняли как почти в Москве. Даже в Питере ито меньше.
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Лип

15 минут назад
26,5 минус 13% подоходный налог - вот так и живем! Не шикарно!
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Ложь

16 минут назад
В Липецке средняя зарплата 35-37, я тут в новостях читал.
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Трест

31 минуту назад
146 место.За 25000 весь мозг съедят.
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