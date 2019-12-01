Происшествия
сегодня, 19:42
«Лада Приора» снесла забор и врезалась в дерево на улице Космонавтов, водителя ловили полицейские
Вечером 1 декабря в Липецке на улице Космонавтов возле домов №№17,19 автомобиль «Лада Приора» выехал с дороги снес ограждение и врезался в дерево.
По словам очевидцев аварии, машина двигалась со стороны улицы Циолковского в сторону улицы Терешковой. После аварии водитель автомобиля сбежал с места ДТП, но был задержан полицейскими.
По словам очевидцев аварии, машина двигалась со стороны улицы Циолковского в сторону улицы Терешковой. После аварии водитель автомобиля сбежал с места ДТП, но был задержан полицейскими.
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