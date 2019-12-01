«Лада Приора» снесла забор и врезалась в дерево на улице Космонавтов, водителя ловили полицейские

Вечером 1 декабря в Липецке на улице Космонавтов возле домов №№17,19 автомобиль «Лада Приора» выехал с дороги снес ограждение и врезался в дерево.По словам очевидцев аварии, машина двигалась со стороны улицы Циолковского в сторону улицы Терешковой. После аварии водитель автомобиля сбежал с места ДТП, но был задержан полицейскими.