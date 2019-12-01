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«Лада Приора» снесла забор и врезалась в дерево на улице Космонавтов, водителя ловили полицейские

17 1429
#авария #ДТП
3
«Лада Приора» снесла забор и врезалась в дерево на улице Космонавтов, водителя ловили полицейские
Вечером 1 декабря в Липецке на улице Космонавтов возле домов №№17,19 автомобиль «Лада Приора» выехал с дороги снес ограждение и врезался в дерево.

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По словам очевидцев аварии, машина двигалась со стороны улицы Циолковского в сторону улицы Терешковой.  После аварии водитель автомобиля сбежал с места ДТП, но был задержан полицейскими.
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#авария #ДТП
3

Комментарии (17)

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Русский

1 минуту назад
Я интерисуюсь, выучи русский язык, слабоумный инозадрот! Таких тупых, как ты обычно варганят спьяну под бутыль самогона с карбидом!
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Вован настоящий

11 минут назад
Ещё одним синерылым или обдолбанным джигитом на дороге стало меньше. Ура товарищи!!! Я ни за что не поверю, что водитель был трезв и в адэквате.
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Я интерисуюсь

16 минут назад
кто заплатит за обезображенный забор ( Ладу-Приору обезобразить больше, чем производитель, невозможно )?
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весёлый

26 минут назад
Человек по нужде спешил
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уж коль купила ,знай куды надеть..

27 минут назад
на Западе шипованная предназначена что бы тронуться и кое как ехать. при этом скорость на шипованной имеет ограничение на 10 км ниже дозволенной , что бы не так портить дороги. в России по мнению местных аборигенов шипованная предназначена что бы гонять и оттормаживат как в басне Крылова " Мартышка и очки" ))
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ДДД

30 минут назад
ну и правильно сделал, что в дерево. хорошо, что никто не пострадал от типичного липецкого автогaндoнa. может теперь долго за руль не сядет.
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Водила

33 минуты назад
Житель, резина тут не при чём, хоть зимняя, хоть летняя, хоть всесезонная, если головы нет на плечах . Нужно усложнять процедуру выдачи прав, начиная с автошколы и заканчивая медкомиссией и ГИБДД. Не делать дороже, а именно усложнять. Автошкола 6 месяцев не меньше. Медкомиссия более углубленное обследование у нарколога и психиатра. А то половина за рулём - идиоты ,неучи и наркоманы.
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Гость

37 минут назад
Да, ты русский знаешь? Чурка!
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прапор

38 минут назад
козлячий портал одни неучи там работают -двоечники
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valerafromsplus

39 минут назад
Хах! Ну да! Там до Полиции недалеко как раз! До того 8го))
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