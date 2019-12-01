Общество

сегодня, 12:22

В Липецке сдают еще два долгостроя

5 699
#долгострой #дольщики
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В Липецке сдают еще два долгостроя

294 семья ждали своих квартир более двух лет.

Сегодня в Липецке сдаются в эксплуатацию жилые дома II-2, II-9 в микрорайоне «Елецкий».

Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, в скором времени новоселье в них должны справить 294 семьи. Всего же в этих двух домах по проекту планировались 414 квартир.

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Напомним, что эти дома «Липецкая ипотечная корпорация» должна была сдать весной и летом 2017 года. Однако из-за финансовых проблем застройщик не смог вовремя выполнить свои обязательства. Год назад стройки признали проблемными. Достраивать дома взялся иногородний подрядчик - ПАО «Орелстрой».
5 699
#долгострой #дольщики
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Комментарии (5)

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Вован настоящий.

12 минут назад
?, "А 120 квартир куда дели?" - продали. Они же не за спасибо работали. Имеют право.
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?

31 минуту назад
А 120 квартир куда дели?
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Тяп-ляп слепили

33 минуты назад
А на манеже люди 20 лет ждут. Ни чего страшного?
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л-а

46 минут назад
Рада за людей. Почему не смог это сделать наш гениальный Королев?
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Миротворец

47 минут назад
Да да , и димке отчитался что все ништяк с дошкольными и садами яслями , а на самом деле не все так радужно ! Ну главное доложить
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