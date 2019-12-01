В Липецке сдают еще два долгостроя

294 семья ждали своих квартир более двух лет.

Сегодня в Липецке сдаются в эксплуатацию жилые дома II-2, II-9 в микрорайоне «Елецкий».Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, в скором времени новоселье в них должны справить 294 семьи. Всего же в этих двух домах по проекту планировались 414 квартир.Напомним, что эти дома «Липецкая ипотечная корпорация» должна была сдать весной и летом 2017 года. Однако из-за финансовых проблем застройщик не смог вовремя выполнить свои обязательства. Год назад стройки признали проблемными. Достраивать дома взялся иногородний подрядчик - ПАО «Орелстрой».