В России

50 минут назад

Больше миллиона граждан России инфицированы ВИЧ

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Больше миллиона граждан России инфицированы ВИЧ

В России число инфицированных ВИЧ преодолело планку в один миллион

В прошлом году от СПИДа умерло 37 тысяч человек, это рекордная цифра, — сказал ТАСС глава Федерального центра по профилактике и борьбе с ВИЧ Вадим Покровский. Он отметил, что основным путем заражения является секс между мужчиной и женщиной. По его словам, из выявленных в этом году случаев на такие контакты приходится 57%, 40%-41% — это наркопотребители и от 2% до 3% — это гомосексуальные контакты, сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на ТАСС.

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