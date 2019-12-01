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59 минут назад

В Ленобласти нашли скелет пожилой женщины и 324 тысячи рублей

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В Ленобласти нашли скелет пожилой женщины и 324 тысячи рублей
Жительница Ленинградской области обнаружила труп своей 81-летней бабушки, которая с октября считалась пропавшей без вести. Об этом сообщает РИА Новости.

Скелетированные останки женщины обнаружены на участке садоводства «Дружба».

Помимо скелета, на месте обнаружены личные вещи и одежда погибшей. Кроме того, в садовом домике, который принадлежал пенсионерке, был найден рюкзак с 324 тысячами рублей.


На данный момент правоохранители выясняют причины и обстоятельства смерти пожилой женщины.

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