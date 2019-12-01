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Онищенко признался, что в России нет отечественного вина
В России разливают импортный виноматериал
Депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко выступил против инициативы продлить время продажи российского вина до полуночи. Ранее такую идею озвучила Ассоциация компаний розничной торговли, сообщает dumatv.ru.
Увеличивать время продажи алкоголя нельзя ни в коем случае, тем более что российского вина в нашей стране нет, заявил Онищенко. Парламентарий пояснил: все, что идет под названием «российское вино», — иностранный виноматериал, разлитый на территории нашей страны.
«Качество этого виноматериала вызывает очень много тревог у профессионалов. И я думаю, что Российской ассоциации розничной торговли пора бы это знать — чем они торгуют, и в первую очередь о происхождении вина и его качестве», отметил Геннадий Онищенко.
Он также порекомендовал авторам инициативы ознакомиться с российскими документами, в частности изучить «Концепцию алкогольной политики», в которой речь идет как раз о сокращении времени продажи вина в магазинах.
Между тем инициатива уже направлена в Правительство РФ, Минфин, Госдуму и Совет Федерации. Поправки могут быть внесены в законопроект о виноградарстве и виноделии, который прошел первое чтение. Авторы инициативы уверены, что при одобрении изменений в стране снизится потребление «суррогата, который люди покупают ночью».
Геннадий Онищенко с такой логикой не согласен и отмечает, что именно тот продукт, который планируют сейчас продавать после 11 вечера, и есть суррогат.
«У нас не должно продаваться после 23:00 суррогата. Так вот я их нынешний продукт отнес бы как раз к суррогатам, потому что мы зачастую не знаем, что нам продают. У нас материал-то не наш. Поэтому пока предмета для обсуждения у нас нет, потому что нет российского вина», заключил парламентарий.
Сейчас федеральный закон позволяет продавать алкоголь с 8:00 до 23:00. Более серьезные ограничения действуют только в Санкт-Петербурге и Чеченской Республике.
Увеличивать время продажи алкоголя нельзя ни в коем случае, тем более что российского вина в нашей стране нет, заявил Онищенко. Парламентарий пояснил: все, что идет под названием «российское вино», — иностранный виноматериал, разлитый на территории нашей страны.
«Качество этого виноматериала вызывает очень много тревог у профессионалов. И я думаю, что Российской ассоциации розничной торговли пора бы это знать — чем они торгуют, и в первую очередь о происхождении вина и его качестве», отметил Геннадий Онищенко.
Он также порекомендовал авторам инициативы ознакомиться с российскими документами, в частности изучить «Концепцию алкогольной политики», в которой речь идет как раз о сокращении времени продажи вина в магазинах.
Между тем инициатива уже направлена в Правительство РФ, Минфин, Госдуму и Совет Федерации. Поправки могут быть внесены в законопроект о виноградарстве и виноделии, который прошел первое чтение. Авторы инициативы уверены, что при одобрении изменений в стране снизится потребление «суррогата, который люди покупают ночью».
Геннадий Онищенко с такой логикой не согласен и отмечает, что именно тот продукт, который планируют сейчас продавать после 11 вечера, и есть суррогат.
«У нас не должно продаваться после 23:00 суррогата. Так вот я их нынешний продукт отнес бы как раз к суррогатам, потому что мы зачастую не знаем, что нам продают. У нас материал-то не наш. Поэтому пока предмета для обсуждения у нас нет, потому что нет российского вина», заключил парламентарий.
Сейчас федеральный закон позволяет продавать алкоголь с 8:00 до 23:00. Более серьезные ограничения действуют только в Санкт-Петербурге и Чеченской Республике.