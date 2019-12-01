Происшествия

сегодня, 10:38

Пропавшая школьница из Грязей найдена

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#пропавшие без вести
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Пропавшая школьница из Грязей найдена

Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Пропавшая накануне 14-летняя девочка найдена живой, сообщает ЛООО «Поиск пропавших детей».

Напомним, 29 ноября ориентировочно в 07:30 девочка ушла из дома на улице Советской в Грязях в школу. До сегодняшнего дня ее место нахождения было неизвестно.
722
#пропавшие без вести
1

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