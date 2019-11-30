14-летняя девочка пропала в Липецкой области

О местонахождении девочки ничего не известно уже сутки.

14-летняя Виктория Акуленко 29 ноября ушла в школу и не вернулась домой. Как сообщает ЛООО «Поиск пропавших детей», девочка ориентировочно в 07:30 ушла из дома на улице Советской в Грязях.



Всех, кто что-либо знает о местонахождении Виктории просят связаться с полицией или волонтерами.