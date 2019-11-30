Общество

33 минуты назад

14-летняя девочка пропала в Липецкой области

212
#пропавшие без вести

О местонахождении девочки ничего не известно уже сутки. 

14-летняя Виктория Акуленко 29 ноября ушла в школу и не вернулась домой. Как сообщает ЛООО «Поиск пропавших детей», девочка ориентировочно в 07:30 ушла из дома на улице Советской в Грязях.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Виктории просят связаться с полицией или волонтерами. 
212
#пропавшие без вести

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Возможен гололёд: водителей и пешеходов призывают быть аккуратнее
#гололед
5
Возможен гололёд: водителей и пешеходов призывают быть аккуратнее

сегодня, 20:11

Общество
«Намоленное» автохамами место возле детского сада (ФОТО)
#Автохамы #машины #парковки
50
«Намоленное» автохамами место возле детского сада (ФОТО)

сегодня, 13:19

Общество
На субботнике глава Липецка объявила о присоединении города к движению «Let's do it!»
#парк Молодежный #субботник
На субботнике глава Липецка объявила о присоединении города к движению «Let's do it!»

сегодня, 11:55

Общество
Суровый Липецк-53: «Родина, недорого» (ФОТО)
#Суровый Липецк #нелепости #несуразности.
28
Суровый Липецк-53: «Родина, недорого» (ФОТО)

сегодня, 11:00

Общество
«Стоял на встречной полосе и ждал команды светофора»
#Автохамы #нарушения #ПДД
107
«Стоял на встречной полосе и ждал команды светофора»

сегодня, 09:40

Общество
Брошенные машины годами гниют в липецких дворах (ФОТО)
#Автохлам #брошенные машины #благоустройство
39
Брошенные машины годами гниют в липецких дворах (ФОТО)

сегодня, 09:15

Общество