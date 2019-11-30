Общество

30 минут назад

Возможен гололёд: водителей и пешеходов призывают быть аккуратнее

193
#гололед
Возможен гололёд: водителей и пешеходов призывают быть аккуратнее
Сегодня ночью температура воздуха опустится до 5 градусов ниже нуля. На мокрых после дождя дорогах и тротуарах образуется гололёд.

- Мы задействуем около 50 единиц техники - машины будут откачивать воду с дорог, подметать улицы, посыпать пескосоляной смесью  магистрали и тротуары, - рассказал начальник муниципального управления благоустройства Алексей Романчукевич.

Однако оперативно стабилизировать ситуацию во всех районах Липецка городские службы не успеют. В связи с чем липчан призывают быть внимательными и аккуратными. Пешеходам рекомендуют позаботиться о подходящей обуви, передвигаться не спеша и смотреть под ноги. Автомобилистам - выезжать только на "зимних шинах" и соблюдать скоростной режим.

193
#гололед

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