Возможен гололёд: водителей и пешеходов призывают быть аккуратнее

Сегодня ночью температура воздуха опустится до 5 градусов ниже нуля. На мокрых после дождя дорогах и тротуарах образуется гололёд.



- Мы задействуем около 50 единиц техники - машины будут откачивать воду с дорог, подметать улицы, посыпать пескосоляной смесью магистрали и тротуары, - рассказал начальник муниципального управления благоустройства Алексей Романчукевич.



Однако оперативно стабилизировать ситуацию во всех районах Липецка городские службы не успеют. В связи с чем липчан призывают быть внимательными и аккуратными. Пешеходам рекомендуют позаботиться о подходящей обуви, передвигаться не спеша и смотреть под ноги. Автомобилистам - выезжать только на "зимних шинах" и соблюдать скоростной режим.



