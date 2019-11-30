Погода в Липецке

47 минут назад

Спасатели предупреждают о сильном тумане

2 215
#туман
Вечером 30 ноября и с сохранением в течение ночи 1 декабря ожидается туман с видимостью менее 500 м.,предупреждает городское управление по делам ГО и ЧС.
2 215
#туман

Комментарии (2)

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"Единой России "

1 минуту назад
В тумане будет легче воровать .
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Да- да

30 минут назад
Ещё Botoxный карлик будет наводить тень на плетень !.
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