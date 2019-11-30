Болельщики выбрали самые красивые голы «Металлурга» в сезоне

В итоге победителем стал защитник Александр Кахидзе.

Официальная группа ФК «Металлург» в сети «ВКонтакте» провела опрос на предмет определения самых красивых голов «сталеваров» в первой части сезона 2019/20.

В итоге, по мнению поклонников команды, самый эффектный гол забил защитник Александр Кахидзе в домашнем матче с новомосковским «Химиком-Арсеналом» (15-й тур, 4:1). После многоходовой комбинации подключившийся к атаке защитник могучим ударом снял «паутину» с дальнего верхнего угла соперников. За этого гол-красавец проголосовали 21,37 участников опроса. Любопытно, что 20-летний Кахидзе в нынешнем сезоне дебютировал в профессиональном российском футболе, пока на его счету только один забитый мяч, но сразу – победитель конкурса.





Александр Кахидзе

На втором и третьем местах расположился лучший бомбардир «Металлурга» (11 голов) Андрей Овчинников. Второе место в опросе, набрав 16,03% голосов, занял его удар со штрафного в домашнем матче со «Строгино» (2-й тур, 4:0). На третьей строчке – 14,5 % расположился удар Овчинникова в «девятку» ворот красногорского «Зоркого» (11-й тур, 3:0).

Нельзя не отметить и занявший 4-е место с 13,74% гол молодого хавбека Андрея Мохова в ворота «Рязани». «Сталевары» прошли все поле с участием лишь 3-х футболистов: капитан команды Евгений Фролов сделал филигранную длинную передачу вперед. Форвард Руслан Ахвледиани выманил на себя защитников и вратаря и выдал пас юному коллеге, которому оставалось закатить мяч в пустые ворота.

Всего в 17-ти матчах первой части сезона «Металлург» забил 30 голов и занимает 2-е место в группе «Центр», что оставляет шансы побороться даже за выход в ФНЛ.