Иллюзионист Денис Чертовский: «Учиться фокусам по книжкам - то же, что учиться петь по писаному».

Гость «Прайд-медиа» сегодня покажет партнерам и друзьям коммуникативного агентства уникальные трюки

Сегодня коммуникативное агентство «Прайд-Медиа» проводит традиционную ежегодную предновогоднюю вечеринку для своих друзей. Ведь своей задачей помимо качественной рекламы «Прайд-Медиа» считает сопровождение бизнеса своих коллег от начала проекта до его успешного завершения. Такое плодотворное сотрудничество, начавшись однажды, продолжается к всеобщей радости долгие годы. А раз так, то помимо работы со своими партнерами «Прайд-Медиа» проводит и свободное время. Формат вечеринок два года назад открыл один из ведущих шеф-поваров России, теле- и радиоведущий, автор книг по кулинарии Илья Лазерсон. А сегодня агентство удивит своих друзей сразу несколькими столичными «звездами», одним из которых станет фокусник-иллюзионист Денис Чертовский.Москвич Денис Чертовский разрушает стереотипы фокусников-иллюзионистов. Он не носит фрак и цилиндр, хотя тоже предпочитает черное! Он не показывает фокусы с платочком, так как придумывает фокусы, основанные на желании людей быть ведомыми. Это единственный российский иллюзионист, который выступал на площадках Лас-Вегаса. Главной отличительной особенностью Чертовского является оригинальность и уникальность. Он - первый и пока единственный в России профессиональный ведущий и иллюзионист, которого с удовольствием приглашают лучшие площадки столицы («Ritz-Carlton Moscow» «Крокус-Экспо», «ЦМТ», «Rай», «Jet Set», «Fabrique», «Looking Rooms»). А чем Липецк хуже? - решили в «Прайд-Медиа» и пригласили мага на сегодняшнюю вечеринку.Свою встречу с журналистами Денис Чертовский начал с анекдота:- Круизный лайнер. На сцене работает фокусник. Возле сцены стоит клетка с большим попугаем. И всякий раз попугай фокусника палит: «Туз в рукаве!», «У него там зеркало!» И тот ничего не может сделать. И очень потому расстроен. Вдруг лайнер натыкается на старую мину. Взрыв! Корабль уходит под воду. На двери от каюты плывет изможденный фокусник. Сверху спускается попугай. Садится рядом. Внимательно смотрит на него: «Сдаюсь. Где корабль?»- Да, все очень точно: за хороший фокус можно и убить.- Есть, конечно. Ведь все фокусы я придумываю сам. И их секрета никто не знает. Ведь если их разгадывают, то фокус не очень хорош.- Точно могу сказать, что нет. Я выступал в Лас-Вегасе и такого парня, как я, не видел. Разумеется, идеи как в любой творческой профессии могут прийти одновременно сразу к нескольким иллюзионистам с неким интервалом по времени. Независимо. Такое бывает. Это как спорить, кто лампочку изобрел? Яблочкин или Эдисон?- Честно? Этот вопрос звучит так: «А вы можете показать нам какой-нибудь фокус?»- (смеется). Да меня никакие вопросы не напрягают. Просто потому, что моя профессия всегда располагает к вопросам. И как-то глупо обижаться, если что-то спрашивают. Ведь моя задача именно в том, чтобы у людей были вопросы. Что это было? Как это сделано?Но помню одно интервью, когда мне задавали какие-то странные вопросы, а я был навеселе. Потом я читал газету с этим интервью, и узнал, что на вопрос: «Какой ваш любимый номер» я ответил: «Четыре». Но самый идиотский вопрос был: «А фокусник - это ваша основная профессия?» Ну да, я приехал в ваш город с гастролями просто по случаю! Я однажды на такой вопрос ответил, что моя профессия по образованию - специалист по подсчету голубики. И это напечатали!- Для самого сложного моего трюка, который я сегодня, кстати, покажу, нужны четыре стула, на которые люди сядут. И все.- (смеется) Нет-нет. В этом трюке будет большое количество случайных событий, в которых решения принимают зрители, как им кажется. И только в конце они увидят, что все их решения были заранее предсказаны и им навязаны.- Да, было дело. Но, думаю, у тех, перед кем я выступал, работа высокооплачиваемая. У фокусника, наверное, не настолько.- Секрет.- Да, как правило. Но у меня есть друг-фокусник, и мы выступаем порой дуэтом. Однажды в турне по Дальнему Востоку мы сделали спонтанно тур на пять фокусников.- (смеется). Нет, на афишах были мы все пятеро.- Я не настолько пока известен и популярен.- Я москвич. Но родился в Серпухове и там жил до 14 лет.- Я в цирке выступал один единственный раз. Я не цирковой артист. Приятнее выступать перед людьми, которые пришли посмотреть именно на твое выступление.- Это формат выступления. Есть вещи, которые можно показать со сцены, издалека, а есть трюки, которые надо показывать на близком расстоянии. Это фокусы с игральными картами, например, или с монетами. Но моя специализация - ментализм. Это фокусы с навязыванием людям нужного мне поведения.- Не совсем. Иначе у меня бы развился «Комплекс Бога». Все почему-то удивляются тому, что я их куда-то привел, но удивляться-то нечему, ведь это происходит каждый день с каждый человеком. Например, когда вы приходите в магазин и покупаете что-то, и это что-то - навязанный вам рекламой выбор.- Первый раз я выступал с фокусами во втором классе школы. Я показывал несколько трюков, с монетами, картами и с цилиндром, тем, откуда кроликов обычно достают.- Нет. Учиться фокусам по книжкам то же, что петь учиться по писаному. Я смотрел просто за тем, как выступают фокусники, наблюдал за ними, пробовал повторить.- Да. Ни в эстрадных, ни в цирковых училищах не учился. Я вообще по образованию инженер-математик. Учился в МИФИ.- А вам?- Аналогично. Скучно, честно говоря, все это - математика, программирование. Когда я учился уже в институте, приходилось подрабатывать фокусами. И довыступался, потому что оказался востребованным. Когда преподаватель сказал, что я дурака валяю, пропускаю занятия, а закончил бы вуз хорошо и получал бы некую сумму в месяц, то я прикинул, что такую сумму получаю за одно выступление. Я же математик. Я же все посчитал (смеется)!- Это помогает, да, но можно показывать фокусы и без колец этих. Но это помогает мне. Но больше я их ношу потому что мне это нравится просто.- Нет.- Я, кстати, ходил по Липецку вечером. И ничего.- Видел, и скажу, что зря.- Я могу дать им свои контакты, пусть звонят. Женщины на самом деле это здорово. Но… Есть анекдот, что женщина-программист как морская свинка. И не свинка, и не морская! Оставаться женственной, будучи фокусницей, очень тяжело.- Теоретически я могу представить иллюзионистку в таком виде, но на практике я не видел фокусницы, которая бы выглядела женственной. Но может быть, я ошибаюсь. Может быть, таких, в лосинах, я еще не видел.- Нет, надеюсь. Я серьезно занимаюсь криптовалютой.- Нет. Собственную придумал уже. Уже она вышла.- Не моя личная. У нас есть команда. Но пока не стоит об этом говорить. Когда они из Китая придет в Россию, тогда будет можно об этом поговорить.- Я же говорил, что один раз только в цирке выступал (смеется).