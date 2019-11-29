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Иллюзионист Денис Чертовский: «Учиться фокусам по книжкам - то же, что учиться петь по писаному».
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Гость «Прайд-медиа» сегодня покажет партнерам и друзьям коммуникативного агентства уникальные трюки
Сегодня коммуникативное агентство «Прайд-Медиа» проводит традиционную ежегодную предновогоднюю вечеринку для своих друзей. Ведь своей задачей помимо качественной рекламы «Прайд-Медиа» считает сопровождение бизнеса своих коллег от начала проекта до его успешного завершения. Такое плодотворное сотрудничество, начавшись однажды, продолжается к всеобщей радости долгие годы. А раз так, то помимо работы со своими партнерами «Прайд-Медиа» проводит и свободное время. Формат вечеринок два года назад открыл один из ведущих шеф-поваров России, теле- и радиоведущий, автор книг по кулинарии Илья Лазерсон. А сегодня агентство удивит своих друзей сразу несколькими столичными «звездами», одним из которых станет фокусник-иллюзионист Денис Чертовский.
Москвич Денис Чертовский разрушает стереотипы фокусников-иллюзионистов. Он не носит фрак и цилиндр, хотя тоже предпочитает черное! Он не показывает фокусы с платочком, так как придумывает фокусы, основанные на желании людей быть ведомыми. Это единственный российский иллюзионист, который выступал на площадках Лас-Вегаса. Главной отличительной особенностью Чертовского является оригинальность и уникальность. Он - первый и пока единственный в России профессиональный ведущий и иллюзионист, которого с удовольствием приглашают лучшие площадки столицы («Ritz-Carlton Moscow» «Крокус-Экспо», «ЦМТ», «Rай», «Jet Set», «Fabrique», «Looking Rooms»). А чем Липецк хуже? - решили в «Прайд-Медиа» и пригласили мага на сегодняшнюю вечеринку.
Свою встречу с журналистами Денис Чертовский начал с анекдота:
- Круизный лайнер. На сцене работает фокусник. Возле сцены стоит клетка с большим попугаем. И всякий раз попугай фокусника палит: «Туз в рукаве!», «У него там зеркало!» И тот ничего не может сделать. И очень потому расстроен. Вдруг лайнер натыкается на старую мину. Взрыв! Корабль уходит под воду. На двери от каюты плывет изможденный фокусник. Сверху спускается попугай. Садится рядом. Внимательно смотрит на него: «Сдаюсь. Где корабль?»
- Из фильмов о фокусниках можно сделать вывод, что представители вашей профессии ревностно хранят свои секреты. И ненавидят коллег по цеху, если те вдруг их раскрывают, и даже готовы их за это убить.
- Да, все очень точно: за хороший фокус можно и убить.
- В вашем арсенале есть такие трюки, которые реально в мире не показывает никто?
- Есть, конечно. Ведь все фокусы я придумываю сам. И их секрета никто не знает. Ведь если их разгадывают, то фокус не очень хорош.
- А вы уверены, что вот такой же парень, как вы, где-нибудь в Лас-Вегасе не удивляет публику тем же самым трюком?
- Точно могу сказать, что нет. Я выступал в Лас-Вегасе и такого парня, как я, не видел. Разумеется, идеи как в любой творческой профессии могут прийти одновременно сразу к нескольким иллюзионистам с неким интервалом по времени. Независимо. Такое бывает. Это как спорить, кто лампочку изобрел? Яблочкин или Эдисон?
- Патриоты будут настаивать на Яблочкине, конечно… Вы выступали на ведущих телеканалах страны в «Минуте славы» на «Первом», в программе «Розыгрыш», на «Утре России», в программа «Галилео» на СТС, в «Безумном Дне» на НТВ. Какой вопрос журналистов выбивает вас из колеи настолько, что вам хочется прекратить общение?
- Честно? Этот вопрос звучит так: «А вы можете показать нам какой-нибудь фокус?»
- Если честно, мы тоже хотели вас об этом попросить.
- (смеется). Да меня никакие вопросы не напрягают. Просто потому, что моя профессия всегда располагает к вопросам. И как-то глупо обижаться, если что-то спрашивают. Ведь моя задача именно в том, чтобы у людей были вопросы. Что это было? Как это сделано?
Но помню одно интервью, когда мне задавали какие-то странные вопросы, а я был навеселе. Потом я читал газету с этим интервью, и узнал, что на вопрос: «Какой ваш любимый номер» я ответил: «Четыре». Но самый идиотский вопрос был: «А фокусник - это ваша основная профессия?» Ну да, я приехал в ваш город с гастролями просто по случаю! Я однажды на такой вопрос ответил, что моя профессия по образованию - специалист по подсчету голубики. И это напечатали!
- Что вам нужно для самого сложного фокуса?
- Для самого сложного моего трюка, который я сегодня, кстати, покажу, нужны четыре стула, на которые люди сядут. И все.
- Потом вы играете на гармони, они бегают по кругу и кому не досталось места, уходит?
- (смеется) Нет-нет. В этом трюке будет большое количество случайных событий, в которых решения принимают зрители, как им кажется. И только в конце они увидят, что все их решения были заранее предсказаны и им навязаны.
- Очевидно, ваш труд высоко оплачиваем. Правильно? Вы в «Газпроме» на корпоративе выступали?
- Да, было дело. Но, думаю, у тех, перед кем я выступал, работа высокооплачиваемая. У фокусника, наверное, не настолько.
- А секрет, сколько вам там заплатили?
- Секрет.
- Вы работаете в одиночку?
- Да, как правило. Но у меня есть друг-фокусник, и мы выступаем порой дуэтом. Однажды в турне по Дальнему Востоку мы сделали спонтанно тур на пять фокусников.
- Везде была афиша: «Денис Чертовский», а выступали другие люди?
- (смеется). Нет, на афишах были мы все пятеро.
- А двойником, как «Ласковый май», еще не обзавелись? Например, вы гастролируете в Твери, а узнаете, что были с аншлагом в Туле?
- Я не настолько пока известен и популярен.
- Вы живете, кстати, где?
- Я москвич. Но родился в Серпухове и там жил до 14 лет.
- Выступать перед какой публикой более интересно? Перед теми, кто собрался на корпоративе или на арене цирка?
- Я в цирке выступал один единственный раз. Я не цирковой артист. Приятнее выступать перед людьми, которые пришли посмотреть именно на твое выступление.
- Ваш гвоздь - микромагия, фокусы с небольшими предметами, которые вы показываете прямо перед глазами зрителей и с их непосредственным участием...
- Это формат выступления. Есть вещи, которые можно показать со сцены, издалека, а есть трюки, которые надо показывать на близком расстоянии. Это фокусы с игральными картами, например, или с монетами. Но моя специализация - ментализм. Это фокусы с навязыванием людям нужного мне поведения.
- Делаете людей игрушкой в своих руках?
- Не совсем. Иначе у меня бы развился «Комплекс Бога». Все почему-то удивляются тому, что я их куда-то привел, но удивляться-то нечему, ведь это происходит каждый день с каждый человеком. Например, когда вы приходите в магазин и покупаете что-то, и это что-то - навязанный вам рекламой выбор.
- Когда вы начали этим заниматься?
- Первый раз я выступал с фокусами во втором классе школы. Я показывал несколько трюков, с монетами, картами и с цилиндром, тем, откуда кроликов обычно достают.
- В «Технике молодежи» прочитали о них? Где в Серпухове можно было этом научиться?
- Нет. Учиться фокусам по книжкам то же, что петь учиться по писаному. Я смотрел просто за тем, как выступают фокусники, наблюдал за ними, пробовал повторить.
- Так вы самоучка?
- Да. Ни в эстрадных, ни в цирковых училищах не учился. Я вообще по образованию инженер-математик. Учился в МИФИ.
- А по профессии почему не работаете? Написали бы, например, код для ядерной ракеты на атомной двигателе, которая должна летать вокруг планеты сто лет, а потом упасть на Америку. Вам не интересно над этим было бы работать?
- А вам?
- Мне - нет, отвратительно просто даже об этом думать.
- Аналогично. Скучно, честно говоря, все это - математика, программирование. Когда я учился уже в институте, приходилось подрабатывать фокусами. И довыступался, потому что оказался востребованным. Когда преподаватель сказал, что я дурака валяю, пропускаю занятия, а закончил бы вуз хорошо и получал бы некую сумму в месяц, то я прикинул, что такую сумму получаю за одно выступление. Я же математик. Я же все посчитал (смеется)!
- На ваших пальцах много колец, перстней. Это аксессуары для отвлечения внимания публики?
- Это помогает, да, но можно показывать фокусы и без колец этих. Но это помогает мне. Но больше я их ношу потому что мне это нравится просто.
- То есть это не образ?
- Нет.
- В Москве это, может и нормально воспринимается. А в Липецке?
- Я, кстати, ходил по Липецку вечером. И ничего.
- А женщины-фокусницы бывают? Вы таких видели?
- Видел, и скажу, что зря.
- Феминистки вас бы порвали!
- Я могу дать им свои контакты, пусть звонят. Женщины на самом деле это здорово. Но… Есть анекдот, что женщина-программист как морская свинка. И не свинка, и не морская! Оставаться женственной, будучи фокусницей, очень тяжело.
- А почему? Ведь очень шикарно выглядят женщины-дрессировщицы в своих лосинах. Им сразу хочется покориться...
- Теоретически я могу представить иллюзионистку в таком виде, но на практике я не видел фокусницы, которая бы выглядела женственной. Но может быть, я ошибаюсь. Может быть, таких, в лосинах, я еще не видел.
- Это на всю жизнь? Эта профессия?
- Нет, надеюсь. Я серьезно занимаюсь криптовалютой.
- Майните???
- Нет. Собственную придумал уже. Уже она вышла.
- Ваша личная криптовалюта?!
- Не моя личная. У нас есть команда. Но пока не стоит об этом говорить. Когда они из Китая придет в Россию, тогда будет можно об этом поговорить.
- Участвуете как москвич в социально-политической жизни страны? В митингах оппозиции, например?
- Я же говорил, что один раз только в цирке выступал (смеется).
Благодарим за содействие в проведении интервью ГК «Липецкие Альпы»
Москвич Денис Чертовский разрушает стереотипы фокусников-иллюзионистов. Он не носит фрак и цилиндр, хотя тоже предпочитает черное! Он не показывает фокусы с платочком, так как придумывает фокусы, основанные на желании людей быть ведомыми. Это единственный российский иллюзионист, который выступал на площадках Лас-Вегаса. Главной отличительной особенностью Чертовского является оригинальность и уникальность. Он - первый и пока единственный в России профессиональный ведущий и иллюзионист, которого с удовольствием приглашают лучшие площадки столицы («Ritz-Carlton Moscow» «Крокус-Экспо», «ЦМТ», «Rай», «Jet Set», «Fabrique», «Looking Rooms»). А чем Липецк хуже? - решили в «Прайд-Медиа» и пригласили мага на сегодняшнюю вечеринку.
Свою встречу с журналистами Денис Чертовский начал с анекдота:
- Круизный лайнер. На сцене работает фокусник. Возле сцены стоит клетка с большим попугаем. И всякий раз попугай фокусника палит: «Туз в рукаве!», «У него там зеркало!» И тот ничего не может сделать. И очень потому расстроен. Вдруг лайнер натыкается на старую мину. Взрыв! Корабль уходит под воду. На двери от каюты плывет изможденный фокусник. Сверху спускается попугай. Садится рядом. Внимательно смотрит на него: «Сдаюсь. Где корабль?»
- Из фильмов о фокусниках можно сделать вывод, что представители вашей профессии ревностно хранят свои секреты. И ненавидят коллег по цеху, если те вдруг их раскрывают, и даже готовы их за это убить.
- Да, все очень точно: за хороший фокус можно и убить.
- В вашем арсенале есть такие трюки, которые реально в мире не показывает никто?
- Есть, конечно. Ведь все фокусы я придумываю сам. И их секрета никто не знает. Ведь если их разгадывают, то фокус не очень хорош.
- А вы уверены, что вот такой же парень, как вы, где-нибудь в Лас-Вегасе не удивляет публику тем же самым трюком?
- Точно могу сказать, что нет. Я выступал в Лас-Вегасе и такого парня, как я, не видел. Разумеется, идеи как в любой творческой профессии могут прийти одновременно сразу к нескольким иллюзионистам с неким интервалом по времени. Независимо. Такое бывает. Это как спорить, кто лампочку изобрел? Яблочкин или Эдисон?
- Патриоты будут настаивать на Яблочкине, конечно… Вы выступали на ведущих телеканалах страны в «Минуте славы» на «Первом», в программе «Розыгрыш», на «Утре России», в программа «Галилео» на СТС, в «Безумном Дне» на НТВ. Какой вопрос журналистов выбивает вас из колеи настолько, что вам хочется прекратить общение?
- Честно? Этот вопрос звучит так: «А вы можете показать нам какой-нибудь фокус?»
- Если честно, мы тоже хотели вас об этом попросить.
- (смеется). Да меня никакие вопросы не напрягают. Просто потому, что моя профессия всегда располагает к вопросам. И как-то глупо обижаться, если что-то спрашивают. Ведь моя задача именно в том, чтобы у людей были вопросы. Что это было? Как это сделано?
Но помню одно интервью, когда мне задавали какие-то странные вопросы, а я был навеселе. Потом я читал газету с этим интервью, и узнал, что на вопрос: «Какой ваш любимый номер» я ответил: «Четыре». Но самый идиотский вопрос был: «А фокусник - это ваша основная профессия?» Ну да, я приехал в ваш город с гастролями просто по случаю! Я однажды на такой вопрос ответил, что моя профессия по образованию - специалист по подсчету голубики. И это напечатали!
- Что вам нужно для самого сложного фокуса?
- Для самого сложного моего трюка, который я сегодня, кстати, покажу, нужны четыре стула, на которые люди сядут. И все.
- Потом вы играете на гармони, они бегают по кругу и кому не досталось места, уходит?
- (смеется) Нет-нет. В этом трюке будет большое количество случайных событий, в которых решения принимают зрители, как им кажется. И только в конце они увидят, что все их решения были заранее предсказаны и им навязаны.
- Очевидно, ваш труд высоко оплачиваем. Правильно? Вы в «Газпроме» на корпоративе выступали?
- Да, было дело. Но, думаю, у тех, перед кем я выступал, работа высокооплачиваемая. У фокусника, наверное, не настолько.
- А секрет, сколько вам там заплатили?
- Секрет.
- Вы работаете в одиночку?
- Да, как правило. Но у меня есть друг-фокусник, и мы выступаем порой дуэтом. Однажды в турне по Дальнему Востоку мы сделали спонтанно тур на пять фокусников.
- Везде была афиша: «Денис Чертовский», а выступали другие люди?
- (смеется). Нет, на афишах были мы все пятеро.
- А двойником, как «Ласковый май», еще не обзавелись? Например, вы гастролируете в Твери, а узнаете, что были с аншлагом в Туле?
- Я не настолько пока известен и популярен.
- Вы живете, кстати, где?
- Я москвич. Но родился в Серпухове и там жил до 14 лет.
- Выступать перед какой публикой более интересно? Перед теми, кто собрался на корпоративе или на арене цирка?
- Я в цирке выступал один единственный раз. Я не цирковой артист. Приятнее выступать перед людьми, которые пришли посмотреть именно на твое выступление.
- Ваш гвоздь - микромагия, фокусы с небольшими предметами, которые вы показываете прямо перед глазами зрителей и с их непосредственным участием...
- Это формат выступления. Есть вещи, которые можно показать со сцены, издалека, а есть трюки, которые надо показывать на близком расстоянии. Это фокусы с игральными картами, например, или с монетами. Но моя специализация - ментализм. Это фокусы с навязыванием людям нужного мне поведения.
- Делаете людей игрушкой в своих руках?
- Не совсем. Иначе у меня бы развился «Комплекс Бога». Все почему-то удивляются тому, что я их куда-то привел, но удивляться-то нечему, ведь это происходит каждый день с каждый человеком. Например, когда вы приходите в магазин и покупаете что-то, и это что-то - навязанный вам рекламой выбор.
- Когда вы начали этим заниматься?
- Первый раз я выступал с фокусами во втором классе школы. Я показывал несколько трюков, с монетами, картами и с цилиндром, тем, откуда кроликов обычно достают.
- В «Технике молодежи» прочитали о них? Где в Серпухове можно было этом научиться?
- Нет. Учиться фокусам по книжкам то же, что петь учиться по писаному. Я смотрел просто за тем, как выступают фокусники, наблюдал за ними, пробовал повторить.
- Так вы самоучка?
- Да. Ни в эстрадных, ни в цирковых училищах не учился. Я вообще по образованию инженер-математик. Учился в МИФИ.
- А по профессии почему не работаете? Написали бы, например, код для ядерной ракеты на атомной двигателе, которая должна летать вокруг планеты сто лет, а потом упасть на Америку. Вам не интересно над этим было бы работать?
- А вам?
- Мне - нет, отвратительно просто даже об этом думать.
- Аналогично. Скучно, честно говоря, все это - математика, программирование. Когда я учился уже в институте, приходилось подрабатывать фокусами. И довыступался, потому что оказался востребованным. Когда преподаватель сказал, что я дурака валяю, пропускаю занятия, а закончил бы вуз хорошо и получал бы некую сумму в месяц, то я прикинул, что такую сумму получаю за одно выступление. Я же математик. Я же все посчитал (смеется)!
- На ваших пальцах много колец, перстней. Это аксессуары для отвлечения внимания публики?
- Это помогает, да, но можно показывать фокусы и без колец этих. Но это помогает мне. Но больше я их ношу потому что мне это нравится просто.
- То есть это не образ?
- Нет.
- В Москве это, может и нормально воспринимается. А в Липецке?
- Я, кстати, ходил по Липецку вечером. И ничего.
- А женщины-фокусницы бывают? Вы таких видели?
- Видел, и скажу, что зря.
- Феминистки вас бы порвали!
- Я могу дать им свои контакты, пусть звонят. Женщины на самом деле это здорово. Но… Есть анекдот, что женщина-программист как морская свинка. И не свинка, и не морская! Оставаться женственной, будучи фокусницей, очень тяжело.
- А почему? Ведь очень шикарно выглядят женщины-дрессировщицы в своих лосинах. Им сразу хочется покориться...
- Теоретически я могу представить иллюзионистку в таком виде, но на практике я не видел фокусницы, которая бы выглядела женственной. Но может быть, я ошибаюсь. Может быть, таких, в лосинах, я еще не видел.
- Это на всю жизнь? Эта профессия?
- Нет, надеюсь. Я серьезно занимаюсь криптовалютой.
- Майните???
- Нет. Собственную придумал уже. Уже она вышла.
- Ваша личная криптовалюта?!
- Не моя личная. У нас есть команда. Но пока не стоит об этом говорить. Когда они из Китая придет в Россию, тогда будет можно об этом поговорить.
- Участвуете как москвич в социально-политической жизни страны? В митингах оппозиции, например?
- Я же говорил, что один раз только в цирке выступал (смеется).
Благодарим за содействие в проведении интервью ГК «Липецкие Альпы»
202
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