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54 минуты назад
РБК и Mash назвали генераторами фейков
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Роскомнадзор распространил список ресурсов, где чаще всего используют недостоверную информацию.
Роскомнадзор начал публиковать список интернет-страниц, включая группы СМИ в социальных сетях, где регулярно публикуется фейковая информация. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства, передаёт ТАСС.
«Роскомнадзор публикует открытый список интернет-страниц, на которых регулярно под видом достоверных сообщений распространяется заведомо недостоверная общественно значимая информация. В перечень включены информационные источники, два или более раз упомянутые в исполнительных документах Генеральной прокуратуры РФ, направленные в Роскомнадзор», — указали в пресс-службе.
В опубликованном списке 27 позиций, включая отдельные блоги, группы в соцсетях, в том числе созданные СМИ, и каналы на YouTube. Среди внесенных в список — группа «Подслушано Братск» в соцсети «Вконтакте» с сообщениями ситуации в городе Тулуне. Сообщества «Газеты.Ru» и «Лентач» на площадке той же соцсети вошли в список в связи с недостоверными сообщениями о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в городе Дзержинске. Паблик РБК во «Вконтакте» внесён в список в связи с оставленными комментариями к новости об этом же ЧП.
Обновление перечня, рассказали в пресс-службе, будет производиться еженедельно. Открытый перечень, информировали там, «призван стать отраслевым инструментом медиа для определения источников недостоверной информации, публикуемой в интернете», уточняют «Вести Крым».
«Роскомнадзор публикует открытый список интернет-страниц, на которых регулярно под видом достоверных сообщений распространяется заведомо недостоверная общественно значимая информация. В перечень включены информационные источники, два или более раз упомянутые в исполнительных документах Генеральной прокуратуры РФ, направленные в Роскомнадзор», — указали в пресс-службе.
В опубликованном списке 27 позиций, включая отдельные блоги, группы в соцсетях, в том числе созданные СМИ, и каналы на YouTube. Среди внесенных в список — группа «Подслушано Братск» в соцсети «Вконтакте» с сообщениями ситуации в городе Тулуне. Сообщества «Газеты.Ru» и «Лентач» на площадке той же соцсети вошли в список в связи с недостоверными сообщениями о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в городе Дзержинске. Паблик РБК во «Вконтакте» внесён в список в связи с оставленными комментариями к новости об этом же ЧП.
Обновление перечня, рассказали в пресс-службе, будет производиться еженедельно. Открытый перечень, информировали там, «призван стать отраслевым инструментом медиа для определения источников недостоверной информации, публикуемой в интернете», уточняют «Вести Крым».
110