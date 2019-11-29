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58 минут назад

Школьники оказались на грани отчисления из-за снюса

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#снюс #отчисление
Школьники оказались на грани отчисления из-за снюса

Никотиновые подушечки распространяли сами ученики.

В челябинском лицее разгорелся скандал из-за распространения среди учеников снюса — опасных никотиновых подушечек. Под видом конфет их продавали в пятых-шестых классах. Одну из учениц отчислили за торговлю, ещё нескольким школьникам сделали предупреждение. Родители их одноклассников в шоке и заявляют, что масштабы бедствия велики, пишет издание 74.RU.

Из-за скандала покинуть школу пришлось ученице шестого класса. Ещё в прошлом году 11-летнюю девочку несколько раз заметили за употреблением никотиновых подушечек и распространением среди других детей.

— В прошлом году ей сделали предупреждение — не помогло, с начала этого учебного года всё повторилось, — рассказала директор лицея Аурика Филитова. — Проводились беседы с родителями, но они отказываются верить, что их дочь могла так поступать. Тем не менее семья сама решила перейти в другую школу. Как мне объяснили, у ученицы есть старший брат, который и снабжал её этими пакетиками.

По словам родителей шестиклассников, дети жаловались им на то, что из-за тех, кто пробовал снюс, срываются уроки.

— Эти пакетики покупали двоечники и троечники, потом вели себя неадекватно на уроках — хихикали, выкрикивали несуразицу. Это очень страшно, тем более детям всего 12 лет, — рассказала мама одной из учениц.

На употреблении и распространении снюса попались ещё несколько школьников 12–13 лет. Им вынесли предупреждения. По словам директора лицея, в полицию руководство школы решило не обращаться.
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#снюс #отчисление

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