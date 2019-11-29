Погода в Липецке

58 минут назад

В Липецкой области дождь, мокрый снег и до +5

1 438
#дождь #снег #гололед
В Липецкой области дождь, мокрый снег и до +5

29 и 30 ноября Липецкая область останется в зоне атмосферных фронтов южного циклона, который принесет осадки разной интенсивности в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах туман и гололед, на дорогах гололедица. 

1 декабря атмосферное давление вырастет, будет повышенным — погода будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, что на 1-5 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 ноября в Липецкой области облачно, ночью пройдут небольшие осадки — снег и дождь, днем временами будут дождь, мокрый снег, в отдельных районах туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, днем с переходом на северо-западный, 9-14 м/сек. Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем будет от 0 до 5 градусов тепла.

В Липецке облачно, ночью небольшие дождь и мокрый снег, днем осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются временами, ночью  туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью будет около нуля гралусов, днем она составит от 2 до 4 градусов тепла.

День 30 ноября стал самым теплым в Липецке в 2012 году, тогда в городе было +12 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году – 28 градусов мороза.

1 438
#дождь #снег #гололед

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

7-11?

35 минут назад
Лучше бы снег выпал уже наконец, да морозы ударили под тридцать!!!
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области небольшие дожди и до +3
#потепление
12
В Липецкой области небольшие дожди и до +3

27.11.2019 17:52

Погода в Липецке
В Липецкую область приходит небольшое потепление
#потепление
5
В Липецкую область приходит небольшое потепление

26.11.2019 15:37

Погода в Липецке
В Липецкой области сухо и морозно
3
В Липецкой области сухо и морозно

25.11.2019 13:20

Погода в Липецке
В Липецкой области морозно и безветренно
1
В Липецкой области морозно и безветренно

24.11.2019 18:15

Погода в Липецке
Антициклон не пускает в Липецкую область осадки
#похолодание
16
Антициклон не пускает в Липецкую область осадки

23.11.2019 16:56

Погода в Липецке
В Липецкой области ночью до -16
#похолодание
7
В Липецкой области ночью до -16

22.11.2019 17:02

Погода в Липецке