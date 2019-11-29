В Липецкой области дождь, мокрый снег и до +5

29 и 30 ноября Липецкая область останется в зоне атмосферных фронтов южного циклона, который принесет осадки разной интенсивности в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах туман и гололед, на дорогах гололедица.

1 декабря атмосферное давление вырастет, будет повышенным — погода будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, что на 1-5 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 ноября в Липецкой области облачно, ночью пройдут небольшие осадки — снег и дождь, днем временами будут дождь, мокрый снег, в отдельных районах туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, днем с переходом на северо-западный, 9-14 м/сек. Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем будет от 0 до 5 градусов тепла.



В Липецке облачно, ночью небольшие дождь и мокрый снег, днем осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются временами, ночью туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью будет около нуля гралусов, днем она составит от 2 до 4 градусов тепла.



День 30 ноября стал самым теплым в Липецке в 2012 году, тогда в городе было +12 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году – 28 градусов мороза.



