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сегодня, 16:18

Больничные и декретные будут считать по-новому

153
#МРОТ #выплаты
Больничные и декретные будут считать по-новому

Авторы проекта — депутаты от «Единой России».

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму, сообщает DEITA.RU. Сейчас в России хотят уточнить понятия: прибавлять к МРОТ еще и районные коэффициенты.

Депутаты Госдумы предлагают уточнить правила расчета больничных и декретных в России. Как пишет «Парламентская газета», парламентарии хотят исправить некоторую несправедливость.

Так, по действующим нормам больничные и декретные высчитываются по размеру зарплаты за два предыдущих года до наступления страхового случая. А вот если работник не имел зарплаты в это время, или она была ниже МРОТ, за среднюю получку принимается именно МРОТ.
153
#МРОТ #выплаты

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