Происшествия

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Забивший собаку на глазах своих детей мужчина получил 11 месяцев исправительных работ

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#жестокое обращение с животными
Забивший собаку на глазах своих детей мужчина получил 11 месяцев исправительных работ

В суде обвиняемый утверждал, что хотел избавить сбитую машиной собаку от мучений.

Добринский районный суд  вынес приговор жителю района, обвиняемому в жестоком обращении с животным. 

Как сообщает прокуратура Липецкой области, в мае этого года подсудимый на глазах троих своих малолетних детей забил до смерти домашнюю собаку, нанеся ей более 20 ударов металлической монтировкой.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ.

В суде мужчина отказался от данных в ходе следствия признательных показаний и заявил, что хотел избавить собаку от страданий после наезда на нее автомобиля.

Однако суд пришел к выводу об обоснованности обвинения и приговорил виновного к 11 месяцам исправительных работ.

4 324
#жестокое обращение с животными

Комментарии (4)

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Animal planet

42 минуты назад
Мразь ублюдочная,и выродки такие же вырастут. А почему ему премию не дали и орден не вручили? В США убийство животных приравнивается в тяжким преступлениям,а в России за это еще и похвалят.Суки.
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!!!!

45 минут назад
* р он г н о й н ы й!!!!!
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Виндетта

47 минут назад
Что-то маловато как-то будет 11 месяцев. И, тем более, исправительных работ каких-то. Пожизненно надо было дать для этой падали, а лучше вообще расстрелять эту тварь!
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Мнение

54 минуты назад
Эту СВОЛОЧЬ НАДО БЫЛО ТАКЖЕ ДОБИТЬ.
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