сегодня, 16:08
Забивший собаку на глазах своих детей мужчина получил 11 месяцев исправительных работ
В суде обвиняемый утверждал, что хотел избавить сбитую машиной собаку от мучений.
Как сообщает прокуратура Липецкой области, в мае этого года подсудимый на глазах троих своих малолетних детей забил до смерти домашнюю собаку, нанеся ей более 20 ударов металлической монтировкой.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ.
В суде мужчина отказался от данных в ходе следствия признательных показаний и заявил, что хотел избавить собаку от страданий после наезда на нее автомобиля.
Однако суд пришел к выводу об обоснованности обвинения и приговорил виновного к 11 месяцам исправительных работ.
Animal planet
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Виндетта
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