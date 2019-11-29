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сегодня, 16:14

Менеджер банка спугнула грабителя криком

132
#ограбление
Менеджер банка спугнула грабителя криком

Сотрудница предотвратила преступление.

В Волгоградской области мужчина попытался ограбить офис микрофинансовой организации, но сотрудница организации оказалась не робкого десятка, сообщает НТВ.



Мужчина в маске и капюшоне набросился на менеджера в офисе микрозаймов и, угрожая кухонным ножом, стал требовать деньги. Но женщина оказала ему сопротивление, отобрала нож и кричала так, что можно было и не нажимать тревожную кнопку. Пытаясь скрыться, злоумышленник выхватил сумку у прохожей на улице.

В итоге мужчина был задержан и во всем сознался. Как выяснилось, ему нужно было купить наркотики. Дожидаться суда он будет под стражей.
132
#ограбление

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