Работы по капитальному ремонту будут стандартизированы

В Липецке обсудили техническую политику при проведении работ по обновлению жилого фонда.

Фонд капитального ремонта в Липецкой области провел форум специалистов и властей для обсуждение введения технической политики проведения капитального ремонта жилого фонда. Встреча в Липецке объединила представителей исполнительной власти, экспертов Фонда содействия реформированию ЖКХ, управляющих компаний и подрядчиков из Липецка, Владимира, Воронежа и Орла. Организаторы форума в Липецке специально пригласили гостей из соседних областей. У большинства региональных фондов капитального ремонта схожие проблемы, одна из которых - качество работ. Региональным операторам очень важно выслушать опыт друг друга и перенять эффективные практики. Не исключено, что опыт липчан и выработанные на форуме правила по использованию технологий и материалов лягут в основу изменений в региональном и даже федеральном законодательстве. Этого вполне можно ожидать, так как Министерство строительства прислушивается к практике ФКР.



В рамках форума эксперты обсудили энергоэффективность при проведении капитального ремонта, интеграцию объектов капитального ремонта с существующими стилевыми решениями и объектами благоустройства, вопросы качественного ремонта кровли и применение технических решений для повышения ее надежности, возможность инвестиций в капремонт и решение проблем завышенных платежей за тепловую энергию.



- Часть технической политики у нас уже запущена в работу. Мы в процессе обсуждения и выработки регламентов меняли детали. К примеру, в мае приостановили работы по ремонту скатных крыш и сразу стали применять там решения из технической политики. Сейчас мы уже видим эффект: уровень работ значительно вырос. Мы получили абсолютно позитивную реакцию от проектировщиков и подрядчиков, они принимали непосредственное участие в проработке решений У нас проходили целые форсайт-сессии и дебаты, даже в выходные. В обсуждении принимали участие абсолютно все, кто занимается капитальным ремонтом жилого фонда. Техническая политика — динамичный документ. если находится новое решение и материал, формируется практика по использованию — мы готовы вносить корректировки. Сейчас мы будем активно распространять на сайте техническую политику, разъяснять ее жителям. В Липецке мы уже начали работу с товариществами собственников жилья, мы активно включимся в формат онлайн-общения, лично я постоянно провожу приемы. Особый акцент сделаем на том, какой экономический эффект дает капитальный ремонт. Кроме того, мы изменили формат обсуждения предстоящего ремонта с жильцами дома. Теперь мы будем проводить с ними встречи не непосредственно перед началом работ, а еще на стадии составления проекта ремонта, - уточнил генеральный директор ФКР в Липецкой области Константин Востриков.



На необходимость открытого диалога и выработки общей политики работы между сторонам обратил внимание вице-губератор, курирующий сферу ЖКХ в Липецкой области, Илья Тузов.



- Когда наша новая команда пришла в Липецкую область, мы столкнулись с тем, что не было понятно, в каком состоянии находится жилищный фонд региона. Новый руководитель фонда капитального ремонта по поручению главы региона начал объезжать районы и объективно оценивать состояние домов. Мы столкнулись с тем, что на ремонт домов составлена неправильная смета - и в части цен, и в части видов работ. У нас порядка 5,5 тысяч многоквартирных домов в регионе, и сделать по ним обследования и расчеты - вполне посильная задача. Когда будут актуальные данные, и мы, и люди будем понимать масштаб проблемы. Скоро мы создадим карту со всеми домами Липецкой области с указанием их энергоэффективности. Отсюда придет понятие, что нужно каждому дому, почему жильцы соседних многоэтажек платят за ресурсы разные суммы, - уверен Илья Тузов. - Мы формируем новые требования к ФКР, потому что сталкиваемся с большим количеством жалоб от липчан. По большей части это связано с недобросовестной работой подрядчиков. Но также есть неправильно выработанные технические задания, поэтому так важно обсудить все детали и нюансы. Мы намерены за те же деньги получать больше видов работ, которые реально принесут пользу.



- Липецкая область показывает хорошую практику в части работы региональных операторов Фонда капитального ремонта. Липецкая область — один из лидеров. Ваш регион в числе тех первых десяти, что вводят в работу техническую политику. Техническая политика — это важный документ для всей системы капремонта. Это большой шаг к тому, чтобы делать качественный капитальный ремонт, сократить сроки проведения всех подготовительных мероприятий, - говорит Павел Сысоев, представитель Ассоциации региональных операторов ФКР в РФ.



Фонд капитального ремонта в Липецкой области для того, чтобы обновление жилфонда проводилось качественно и дома становились энергоэффективными, вводит техническую политику по регламенту проведения работ и используемым материалам. Возникает закономерный вопрос: а не будут ли липчане платить взносы больше, чем сейчас?



- Мы посчитали экономически обоснованный тариф по Липецкой области. Он составил 21 рубль за квадратный метр. Ставить его резко сверху никто не будет. Повышение тарифа - не самоцель и абсолютно глупая установка, - заверяет Илья Тузов. - Сейчас в Липецкой области один из самых низких тарифов по ЦФО. Да, не исключено, что будет корректировка величины тарифа по инфляции. Но! Никто без согласия людей и полного понимания того, что нам это реально необходимо делать, ничего повышать не станет. В первую очередь, нам надо оценить "масштаб бедствия" по вопросу.



Есть цель не только сделать старые дома красивыми, комфортными и энергоэффективными, но и снизить расходы жильцов многоквартирных домов на оплату жилищно-коммунальных услуг. К примеру, снизить платежи за отопление поможет утепление дома и установка автоматических тепловых пунктов. Генеральный директор фонда капитального ремонта Константин Востриков привел пример двух домов в Липецке, где с помощью небольшого дополнительного взноса жители ставят автоматизированный тепловой пункт и сразу после установки начинают экономить. Жильцы двух домов на бульваре Есенина и проспекте 60 лет СССР сделали дополнительные взносы и теперь ежемесячно получают чета на 28% меньше. Если на конкретном примере, то за двухкомнатную квартиру нужно было в течение года доплатить 367,2 рубля, а теперь за оплату отопления жильцы квартиры отдают на 1000 рублей меньше. Ежемесячно!



Кстати, жильцы домов могут воспользоваться софинансированием работ. Но это возможно, если проведенное обновление сделает дом энергоэффективным. Обратно можно вернуть до 80% затрат на ремонт, или до 5 млн рублей. Потом эти средства можно будет потратить на дополнительные работы.



- В 2019 году мы возобновили программу финансирования энергоэффективного капитального ремонта многоквартирных домов. На эти цели у нас сейчас есть порядка 800 млн рублей. Любой дом может принять участие в программе, если проведет энергоэффективный капремонт. Полный перечень мероприятий можно увидеть на нашем сайте. Подать заявку могут жители дома. Они должны обратиться в муниципальное образование или в субъект, чтобы представить свои данные. Сейчас это сделать очень легко, - рассказала Татьяна Кузьмина, директор отдела мониторинга региональных систем капитальных ремонтов Фонда содействия реформированию ЖКХ. - Все максимально просто и прозрачно. Пока свои взносы на капитальный ремонт в Липецкой области вернули жильцы четырех домов, но мы ждем больше заявок, чтобы еще больше граждан получили экономию по дому.



