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Школьник выпал из окна восьмого этажа

169
#падение с высоты
Школьник выпал из окна восьмого этажа

Юноша погиб.

Девятиклассник выпал из окна восьмого этажа одного из многоквартирных домов в Стерлитамаке накануне, 28 ноября. Мальчик учился в одной из школ Стерлитамака, его нашли возле высоток на улице Строителей. От полученных травм 16-летний подросток скончался на месте. Сейчас устанавливаются причины произошедшего, сообщает ВГТРК Башкирии.

— По факту смерти 15-летнего подростка проводится доследственная проверка, — прокомментировал ситуацию начальник пресс-службы следкома республики Евгений Каневский.

Известно, что подросток был инвалидом по зрению. По факту смерти проводится детальная проверка, после которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
169
#падение с высоты

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