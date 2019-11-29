В России
сегодня, 16:08
Школьник выпал из окна восьмого этажа
Юноша погиб.
Девятиклассник выпал из окна восьмого этажа одного из многоквартирных домов в Стерлитамаке накануне, 28 ноября. Мальчик учился в одной из школ Стерлитамака, его нашли возле высоток на улице Строителей. От полученных травм 16-летний подросток скончался на месте. Сейчас устанавливаются причины произошедшего, сообщает ВГТРК Башкирии.
— По факту смерти 15-летнего подростка проводится доследственная проверка, — прокомментировал ситуацию начальник пресс-службы следкома республики Евгений Каневский.
Известно, что подросток был инвалидом по зрению. По факту смерти проводится детальная проверка, после которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
— По факту смерти 15-летнего подростка проводится доследственная проверка, — прокомментировал ситуацию начальник пресс-службы следкома республики Евгений Каневский.
Известно, что подросток был инвалидом по зрению. По факту смерти проводится детальная проверка, после которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.