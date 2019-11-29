Происшествия
сегодня, 15:59
Вирус птичьего гриппа в погибших воронах и галках в Липецке не обнаружен
Других опасных заболеваний ветеринары также пока не выявили
Продолжаются исследования погибших в парке Победы накануне птиц. Напомним, позавчера в парке Победы липчане заметили погибших по неизвестной причине птиц. Вчера с утра липецкие ветеринары отправились в парк, где нашли 11 мёртвых ворон и 8 галок. Птиц сразу же доставили в лабораторию на исследования.
Лабораторные исследования проводятся не так быстро, но на особо опасные вирусные заболевания осуществляется экспресс-метод. По словам начальника противоэпизотического отдела управления ветеринарии Анатолия Фалькова, птичьего гриппа, опасного и для человека, а также болезни Ньюкасла, не обнаружено. Исследование на орнитоз еще продолжаются.
Также проводятся и бактериологические исследования, результаты которых будут готовы не так быстро. Но уже можно сказать, что птица чем-то отравилась. Как в Липецке так и в Ельце. Причем падёж дикой птицы продолжается и в Ельце и в Липецке. Городские ветеринары нашли в парке Победы еще несколько погибших птиц.
По словам Анатолия Фалькова, ветеринары сейчас работают не покладая рук, проводится постоянный мониторинг и сбор информации по всей Липецкой области. Пока речь идет о падеже дикой птицы. Информации о падеже птицы домашней в управление ветеринарии Липецкой области не поступало.
Лабораторные исследования проводятся не так быстро, но на особо опасные вирусные заболевания осуществляется экспресс-метод. По словам начальника противоэпизотического отдела управления ветеринарии Анатолия Фалькова, птичьего гриппа, опасного и для человека, а также болезни Ньюкасла, не обнаружено. Исследование на орнитоз еще продолжаются.
Также проводятся и бактериологические исследования, результаты которых будут готовы не так быстро. Но уже можно сказать, что птица чем-то отравилась. Как в Липецке так и в Ельце. Причем падёж дикой птицы продолжается и в Ельце и в Липецке. Городские ветеринары нашли в парке Победы еще несколько погибших птиц.
По словам Анатолия Фалькова, ветеринары сейчас работают не покладая рук, проводится постоянный мониторинг и сбор информации по всей Липецкой области. Пока речь идет о падеже дикой птицы. Информации о падеже птицы домашней в управление ветеринарии Липецкой области не поступало.
Настя
Сара Коннор
Птичий Грипп
Миротворец