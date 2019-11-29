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сегодня, 16:03
Украина сорвала выступление России в ООН
Депутату Госдумы не удалось закончить речь.
Члены делегации Украины прервали выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств. Мероприятие проводится 28 и 29 ноября в Женеве под эгидой Совета ООН по правам человека.
- Буквально сейчас украинская делегация прервала стуками табличек выступление Руслана Исмаиловича Бальбека и направила протест против нашей делегации в секретариат. Против меня и Руслана Исмаиловича. Секретарь лишил права слова официального делегата от России, - сообщила ТАСС глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.
Выступление самой Гридчины с докладом о правах человека на образование на языках национальных меньшинств в четверг также не состоялось. "Причины мне непонятны. Надеюсь, что завтра я смогу выступить со своим докладом и рассказать, как в Крыму относятся к украинскому языку", - отметила Гридчина.
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал попытки украинской делегации помешать выступлению представителям России на площадке ООН невменяемой гиперактивностью, которая со временем приведет к тому, что их страна окажется за бортом цивилизованной европейской политики.
- Граничащая с невменяемостью гиперактивность отдельных представителей украинской делегации связана с попытками радикальных националистов любой ценой осложнить диалог президентов двух стран в нормандском формате 9 декабря. Тот, кто громко стучит кулаками по столу в Женеве, рано или поздно оказывается за бортом цивилизованной европейской политики, - сказал РИА Новости Молохов.
- Буквально сейчас украинская делегация прервала стуками табличек выступление Руслана Исмаиловича Бальбека и направила протест против нашей делегации в секретариат. Против меня и Руслана Исмаиловича. Секретарь лишил права слова официального делегата от России, - сообщила ТАСС глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.
Выступление самой Гридчины с докладом о правах человека на образование на языках национальных меньшинств в четверг также не состоялось. "Причины мне непонятны. Надеюсь, что завтра я смогу выступить со своим докладом и рассказать, как в Крыму относятся к украинскому языку", - отметила Гридчина.
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал попытки украинской делегации помешать выступлению представителям России на площадке ООН невменяемой гиперактивностью, которая со временем приведет к тому, что их страна окажется за бортом цивилизованной европейской политики.
- Граничащая с невменяемостью гиперактивность отдельных представителей украинской делегации связана с попытками радикальных националистов любой ценой осложнить диалог президентов двух стран в нормандском формате 9 декабря. Тот, кто громко стучит кулаками по столу в Женеве, рано или поздно оказывается за бортом цивилизованной европейской политики, - сказал РИА Новости Молохов.