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сегодня, 15:58
Мост в Китай достроен
Переправа через Амур готова.
В Благовещенске завершили строительство моста через реку Амур, который ведёт из России в Китай. Об этом 29 ноября сообщается на сайте правительства Приамурья.
Теоретически сейчас, если бы не граница, на автомобиле можно было бы спокойно проехать от дорожной развязки в районе Волково до Хэйхэ. Одними из первых новый путь испытали министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и губернатор Василий Орлов. В пятницу, 29 ноября, они осмотрели подъездные пути, проехали на машине по российской части моста, и разрешили тестовый проход строительной техники. Полностью открыть движение на мосту планируют в апреле, сообщает «Амурская правда».
Строительство моста Благовещенск–Хэйхэ началось в декабре 2016 года. В эксплуатацию его планируют ввести в апреле 2020 года. Протяженность российской части переправы составляет 540 м. Дорога будет двухполосной. Сооружение возводили одновременно с берегов обеих стран. 17 июня сообщалось, что плата за проезд по российско-китайскому мосту Благовещенск–Хэйхэ через реку Амур будет на треть меньше нынешних тарифов, напоминают «Известия».
Теоретически сейчас, если бы не граница, на автомобиле можно было бы спокойно проехать от дорожной развязки в районе Волково до Хэйхэ. Одними из первых новый путь испытали министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и губернатор Василий Орлов. В пятницу, 29 ноября, они осмотрели подъездные пути, проехали на машине по российской части моста, и разрешили тестовый проход строительной техники. Полностью открыть движение на мосту планируют в апреле, сообщает «Амурская правда».
Строительство моста Благовещенск–Хэйхэ началось в декабре 2016 года. В эксплуатацию его планируют ввести в апреле 2020 года. Протяженность российской части переправы составляет 540 м. Дорога будет двухполосной. Сооружение возводили одновременно с берегов обеих стран. 17 июня сообщалось, что плата за проезд по российско-китайскому мосту Благовещенск–Хэйхэ через реку Амур будет на треть меньше нынешних тарифов, напоминают «Известия».