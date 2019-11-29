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сегодня, 15:55

Служащая флота оказалась шпионкой

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#шпионаж #государственная измена
Служащая флота оказалась шпионкой

Женщину задержали в Севастополе по подозрению в госизмене.

Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России. ФСБ России сообщила о задержании в Севастополе россиянки, завербованной украинскими спецслужбами для сбора секретных сведений военного характера.

ФСБ по подозрению в госизмене в Севастополе задержала гражданку России, которая была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера, - сообщили в пятницу в ЦОС ФСБ.

Там отметили, что возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ, уточняет «Интерфакс».
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#шпионаж #государственная измена

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