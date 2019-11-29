В России
сегодня, 15:55
Служащая флота оказалась шпионкой
Женщину задержали в Севастополе по подозрению в госизмене.
Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России. ФСБ России сообщила о задержании в Севастополе россиянки, завербованной украинскими спецслужбами для сбора секретных сведений военного характера.
ФСБ по подозрению в госизмене в Севастополе задержала гражданку России, которая была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера, - сообщили в пятницу в ЦОС ФСБ.
Там отметили, что возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ, уточняет «Интерфакс».
ФСБ по подозрению в госизмене в Севастополе задержала гражданку России, которая была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера, - сообщили в пятницу в ЦОС ФСБ.
Там отметили, что возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ, уточняет «Интерфакс».