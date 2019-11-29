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Путин будет работать 31 декабря

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#новый год
Путин будет работать 31 декабря

Песков уверен, что его начальник не уйдет на каникулы раньше. "Он как доменная печь".

Последний день декабря станет для президента России Владимира Путина рабочим днем, как и для большинства россиян. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

-Я неоднократно рассказывал, что у Путина просто технологически не бывает выходных. Большую часть времени он находится на работе, это как доменная печь, которую невозможно потушить. Поэтому 31 тоже будет работать, — заявил Песков на брифинге в пятницу, 29 ноября.

28 ноября в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект об объявлении 31 декабря нерабочим днем даже тогда, когда он выпадает на будни. Авторами документа выступили депутаты Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Елена Строкова и сенатор Сергей Леонов.

Согласно тексту законопроекта, выходные дни следует перенести так, чтобы 31 декабря всегда оставался нерабочим, напоминают «Известия».
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#новый год

Комментарии (1)

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Сейчас заплАчу...

сегодня, 16:00
Лишь бы на здоровье не отразилось! А то страна не перенесёт.
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