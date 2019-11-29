В России
сегодня, 15:52
Путин будет работать 31 декабря
1 145
Песков уверен, что его начальник не уйдет на каникулы раньше. "Он как доменная печь".
Последний день декабря станет для президента России Владимира Путина рабочим днем, как и для большинства россиян. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
-Я неоднократно рассказывал, что у Путина просто технологически не бывает выходных. Большую часть времени он находится на работе, это как доменная печь, которую невозможно потушить. Поэтому 31 тоже будет работать, — заявил Песков на брифинге в пятницу, 29 ноября.
28 ноября в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект об объявлении 31 декабря нерабочим днем даже тогда, когда он выпадает на будни. Авторами документа выступили депутаты Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Елена Строкова и сенатор Сергей Леонов.
Согласно тексту законопроекта, выходные дни следует перенести так, чтобы 31 декабря всегда оставался нерабочим, напоминают «Известия».
-Я неоднократно рассказывал, что у Путина просто технологически не бывает выходных. Большую часть времени он находится на работе, это как доменная печь, которую невозможно потушить. Поэтому 31 тоже будет работать, — заявил Песков на брифинге в пятницу, 29 ноября.
28 ноября в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект об объявлении 31 декабря нерабочим днем даже тогда, когда он выпадает на будни. Авторами документа выступили депутаты Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Елена Строкова и сенатор Сергей Леонов.
Согласно тексту законопроекта, выходные дни следует перенести так, чтобы 31 декабря всегда оставался нерабочим, напоминают «Известия».
1 145
Сейчас заплАчу...