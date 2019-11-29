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сегодня, 15:48
Вирус незаметно ворует деньги с карт
Владельцам Android стоит быть осмотрительнее.
Российские банки начали сталкиваться с новым видом мошенничества — трояном, который способен автоматически переводить средства через банковские мобильные приложения для операционной системы Android. Механизм работы вируса в своем ежегодном докладе Hi-Tech Crime Trends 2019 описала компания Group-IB, которая специализируется на вопросах кибербезопасности. РБК опросил крупнейшие банки, и два из них сообщили, что имели дело с таким вирусом, хотя масштабы его применения пока крайне малы.
Вредоносное ПО захватывает банковские программы на зараженном устройстве, а затем автоматически переводит средства жертвы на счет, указанный злоумышленником. Такой механизм эксперты называют "автозалив", уточняет РИА Новости. По данным Group-IB, вирус может маскироваться под мобильную игру, электронный документ или книгу. Подобные ссылки распространяются на сайтах со взломанными приложениями и пиратскими фильмами, торрент-трекерах, по электронной почте и СМС. После скачивания и установки вредоносного ПО оно начинает действовать без ведома пользователя.
Всего за год (с июля 2018 по июнь 2019 года) с помощью троянов для Android хакеры смогли украсть 110 млн руб., говорится в отчете Group-IB. По сравнению с аналогичным периодом годом ранее этот показатель упал на 43%. Сократилось и число группировок, которые используют эти вирусы в России, — с восьми до пяти. Перестали действовать трояны с наибольшим числом мошеннических транзакций. В среднем в день происходит около 40 успешных атак, а сумма одного хищения составляет 11 тыс. руб., посчитали в Group-IB.
Вредоносное ПО захватывает банковские программы на зараженном устройстве, а затем автоматически переводит средства жертвы на счет, указанный злоумышленником. Такой механизм эксперты называют "автозалив", уточняет РИА Новости. По данным Group-IB, вирус может маскироваться под мобильную игру, электронный документ или книгу. Подобные ссылки распространяются на сайтах со взломанными приложениями и пиратскими фильмами, торрент-трекерах, по электронной почте и СМС. После скачивания и установки вредоносного ПО оно начинает действовать без ведома пользователя.
Всего за год (с июля 2018 по июнь 2019 года) с помощью троянов для Android хакеры смогли украсть 110 млн руб., говорится в отчете Group-IB. По сравнению с аналогичным периодом годом ранее этот показатель упал на 43%. Сократилось и число группировок, которые используют эти вирусы в России, — с восьми до пяти. Перестали действовать трояны с наибольшим числом мошеннических транзакций. В среднем в день происходит около 40 успешных атак, а сумма одного хищения составляет 11 тыс. руб., посчитали в Group-IB.