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10 минут назад

Законопроект о домашнем насилии существенно переработают

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#домашнее насилие

Из законопроекта о профилактике домашнего насилия планируют исключить психологическое, сексуальное и экономическое насилие и оставить только физическое, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники. 

Все три вида насилия признаны Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Парламентарии, знакомые с проработкой документа, объяснили, что это связано со сложностью определения критериев действий насильственного характера и неготовностью общества поддержать их. 

Поправки вносятся в ежедневном режиме. Их очень много, фактически это будет новый документ, — рассказали «Известиям»

Это подтвердила зампредседателя президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора. 

Законопроект о профилактике домашнего насилия вносили в Госдуму два раза. Последний раз — в сентябре 2016 года. Тогда его вернули авторам для выполнения требований Конституции и регламента Госдумы. 
36
#домашнее насилие

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