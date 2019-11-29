10 минут назад
Законопроект о домашнем насилии существенно переработают
Из законопроекта о профилактике домашнего насилия планируют исключить психологическое, сексуальное и экономическое насилие и оставить только физическое, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники.
Поправки вносятся в ежедневном режиме. Их очень много, фактически это будет новый документ, — рассказали «Известиям».
Это подтвердила зампредседателя президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора.
Законопроект о профилактике домашнего насилия вносили в Госдуму два раза. Последний раз — в сентябре 2016 года. Тогда его вернули авторам для выполнения требований Конституции и регламента Госдумы.