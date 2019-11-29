Липчанин убил молотком давнего друга

В Липецке задержан подозреваемый в убийстве 49-летнего мужчины, тело которого нашли 18 ноября в квартире жилого дома на улице Студенческий городок.



Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, мужчина погиб от множественных травм головы. Найденные в квартире улики и данные оперативно-розыскных мероприятий вывели следствие на 36-летнего знакомого убитого. Однако задержать его по «горячим следам» не удалось.



«В настоящее время подозреваемый задержан и следствием решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. При предъявлении неопровержимых доказательств подозреваемый не стал отрицать вину и дал признательные показания», - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.



По версии следствия, 17 ноября подозреваемый выпивал с убитым, в квартире которого жил, и нанес ему множественные удары молотком по голове. Затем он помыл молоток и отправился к знакомым, у которых и прятался до задержания. При допросе липчанин так и не смог вспомнить причину расправы с давним другом.



