Происшествия

сегодня, 14:43

Липчанин убил молотком давнего друга

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#убийство
Липчанин убил молотком давнего друга
В Липецке задержан подозреваемый в убийстве 49-летнего мужчины, тело которого нашли 18 ноября в квартире жилого дома на улице Студенческий городок. 

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, мужчина погиб от множественных травм головы. Найденные в квартире улики и данные оперативно-розыскных мероприятий вывели следствие на 36-летнего знакомого убитого. Однако задержать его по «горячим следам» не удалось. 

«В настоящее время подозреваемый задержан и следствием решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. При предъявлении неопровержимых доказательств подозреваемый не стал отрицать вину и дал признательные показания», - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.

По версии следствия, 17 ноября подозреваемый выпивал с убитым, в квартире которого жил, и нанес ему множественные удары молотком по голове. Затем он помыл молоток и отправился к знакомым, у которых и прятался до задержания. При допросе липчанин так и не смог вспомнить причину расправы с давним другом. 

6 1103
#убийство

Комментарии (6)

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мимоходом

15 минут назад
Ульшин Гена учит Липчан убивать. Сначала собак потом людей.
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Дык +

17 минут назад
Сколько им говорили: - Спорьте о бабах, а не о коммунизме! Вот и приплыли от политической дальнозоркости!
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Миротворец

23 минуты назад
Где же чел с ником СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОК .... его тема
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Статистика

27 минут назад
На 2 алкаша стала меньше. Один отправился на тот свет, а другой — в тюрьму!
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Котэ

39 минут назад
Мурзик, понять и простить!
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Мурзик

46 минут назад
Не судите его строго ,вполне достаточно Общественного парицания.В конце концов он не бродячую собаку убил.А всего лишь человека .Я правильно выразился котапёсы?
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