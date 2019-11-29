В России
сегодня, 14:29
В России запретят расплачиваться биткоинами
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Банк России и Росфинмониторинг готовят запрет на использование криптовалют для оплаты товаров и услуг, сообщил «Известиям» источник, знакомый с ходом обсуждения этой инициативы.
Ожидается, что инициатива должна будет бороться с криминалом в области виртуальных денег, однако, по мнению руководителя Центра Россия–ОЭСР РАНХиГС Антонины Левашенко, это не поможет уничтожить «серый» сектор, а только лишит бюджет налогов от операций с криптовалютами.
В ЦБ информацию о готовящемся законопроекте не подтвердили, однако отметили, что при случае готовы его поддержать. Сходную позицию занимает и Минфин России.
Неизвестными остаются меры наказания, которые будут предусмотрены за нарушение данного запрета. Ходят слухи в том числе и об уголовной ответственности со сроками пять-восемь лет.
Сейчас в РФ криптовалюты в качестве средства платежа не запрещены, но и не разрешены. Виртуальными деньгами можно расплатиться в некоторых российских интернет-магазинах, а фрилансеры нередко получают ими гонорары.
Криптовалюты запрещены в Индонезии, Исландии, Боливии, Бангладеше, Вьетнаме, Эквадоре и Тайване. В Китае регулятор запретил обрабатывать платежи банкам, но люди могут пользоваться биткоинами для личных трансакций.
Ожидается, что инициатива должна будет бороться с криминалом в области виртуальных денег, однако, по мнению руководителя Центра Россия–ОЭСР РАНХиГС Антонины Левашенко, это не поможет уничтожить «серый» сектор, а только лишит бюджет налогов от операций с криптовалютами.
В ЦБ информацию о готовящемся законопроекте не подтвердили, однако отметили, что при случае готовы его поддержать. Сходную позицию занимает и Минфин России.
Неизвестными остаются меры наказания, которые будут предусмотрены за нарушение данного запрета. Ходят слухи в том числе и об уголовной ответственности со сроками пять-восемь лет.
Сейчас в РФ криптовалюты в качестве средства платежа не запрещены, но и не разрешены. Виртуальными деньгами можно расплатиться в некоторых российских интернет-магазинах, а фрилансеры нередко получают ими гонорары.
Криптовалюты запрещены в Индонезии, Исландии, Боливии, Бангладеше, Вьетнаме, Эквадоре и Тайване. В Китае регулятор запретил обрабатывать платежи банкам, но люди могут пользоваться биткоинами для личных трансакций.
173