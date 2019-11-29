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сегодня, 14:29

В России запретят расплачиваться биткоинами

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#биткоины
Банк России и Росфинмониторинг готовят запрет на использование криптовалют для оплаты товаров и услуг, сообщил «Известиям» источник, знакомый с ходом обсуждения этой инициативы.

Ожидается, что инициатива должна будет бороться с криминалом в области виртуальных денег, однако, по мнению руководителя Центра Россия–ОЭСР РАНХиГС Антонины Левашенко, это не поможет уничтожить «серый» сектор, а только лишит бюджет налогов от операций с криптовалютами. 

В ЦБ информацию о готовящемся законопроекте не подтвердили, однако отметили, что при случае готовы его поддержать. Сходную позицию занимает и Минфин России. 

Неизвестными остаются меры наказания, которые будут предусмотрены за нарушение данного запрета. Ходят слухи в том числе и об уголовной ответственности со сроками пять-восемь лет. 

Сейчас в РФ криптовалюты в качестве средства платежа не запрещены, но и не разрешены. Виртуальными деньгами можно расплатиться в некоторых российских интернет-магазинах, а фрилансеры нередко получают ими гонорары. 

Криптовалюты запрещены в Индонезии, Исландии, Боливии, Бангладеше, Вьетнаме, Эквадоре и Тайване. В Китае регулятор запретил обрабатывать платежи банкам, но люди могут пользоваться биткоинами для личных трансакций. 
173
#биткоины

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