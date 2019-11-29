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Нашлись родственники ельчанина, погибшего в немецком концлагере
Родственник солдата Красной Армии Яцкова Никиты Филипповича Андрей Бочкарев принял участие в перезахоронении останков узников «Шталага» в Польше
Красноармейцы были пленены летом-осенью 1941 года и умерли в лагере весной 1942-го. Все они уроженцы разных областей Советского Союза.
Общероссийским общественным движением по увековечению памяти защитников Отечества «Поисковое движение России» была проведена большая работа по поиску родственников военнопленных. За две недели были найдены родственники 8 бойцов.
На траурном перезахоронении присутствовали: член координационного совета, советник по международному сотрудничеству ООД «Поисковое движение России» Антон Игоревич Торгашев, руководитель представительства Министерства обороны Российской Федерации по организации и ведению военно-мемориальной работы при Посольстве России в Польше Андрей Владимирович Фомичёв, представители Международного поискового объединения по увековечению памяти защитников Отечества «Военная археология», правнучатый племянник красноармейца Яцкова Никиты Филипповича Андрей Бочкарёв, Ежи Тыц – председатель польской общественной организации «Курск», польский политолог Матеуш Пискорский, директор Бюро по мемориальным вопросам Института национальной памяти Польши Адам Сивек.
Благодаря всем неравнодушным людям, информациям опубликованным в СМИ Липецкой области, Ельца и Елецкого района, общими усилиями удалось найти родственников солдата Красной Армии Яцкова Никиты Филипповича, призванного из села Васильевка Елецкого района. Один из них - Андрей Бочкарёв, внучатый племянник Яцкова прибыл на траурное мероприятие и поблагодарил за проделанную работу поисковиков.
- Как представитель всех потомков Яцкова Никиты Филипповича, красноармейца, который отдал жизнь за Отечество, хочу выразить огромную благодарность поисковым отрядам «Военная Археология» и лично Торгашеву Антону Игоревичу за их кропотливую и трудную работу по поиску и захоронению наших воинов.
Поблагодарить польскую сторону за организацию торжественной церемонии перезахоронения на военном мемориале в Варшаве. Мы, потомки, чтим и помним наших дедов, отдавших жизнь за Родину, за нас, сказал Андрей Бочкарев.
Антон Торгашев, член координационного совета, советник по международному сотрудничеству ООД «Поисковое движение России», отметил, что несмотря на, порой, непростые отношения между Россией и Польшей, поисковая работа на территории Польши, целью которой является увековечение памяти погибших за Отечества, будет продолжена.
Заупокойную службу во время церемонии захоронения провел православный священник, сообщается в журнале «Военная археология» и материалах INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ.
Фото предоставлены заместителем руководителя патриотического движения «Мы из Ельца», кандидатом исторических наук Виктором Магомедхановым