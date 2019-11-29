«Стальное дерево» помогло создать сельский досуговый клуб в Тербунском районе

Более 500 жителей села Вторые Тербуны стали участниками мероприятий клуба досуга благодаря программе «Стальное дерево», которую Новолипецкий комбинат реализует уже третий год при поддержке благотворительного фонда «Милосердие».

Как сообщает ПАО «НЛМК», в 2019 году в конкурсном отборе программы победил проект по организации в Тербунском районе досугового клуба «Нить поколений». Его предложила инициативная группа из числа учеников и учителей местной школы, общества ветеранов и инвалидов, жителей села. Клуб должен стать координатором спортивных и творческих активностей для жителей всех возрастов.



На средства гранта были сшиты 24 костюма для сельского фольклорного ансамбля «Селяночка», а также закуплен спортивный инвентарь для занятий бадминтоном, волейболом, настольным теннисом и шахматами.



Теперь все жители Вторых Тербунов могут поучаствовать в различных спортивных мероприятиях и творческих вечерах. Для наиболее активных участников клуба была организована поездка на спектакль в Воронежский театр драмы. Сельский вокальный коллектив благодаря гранту получил возможность для активной концертной деятельности.



«Жители села Вторые Тербуны благодарны инициаторам проекта «Нить поколений» за новую возможность заниматься творчеством и спортом. Очень важно, что мероприятия досугового клуба объединяют и пожилых людей, и школьников. Это помогает не только теснее общаться представителями разных поколений, но и сохранять культурные традиции села, полнее раскрывать творческий потенциал его жителей», - сообщила директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Донских.



«Приятно, что социально значимый проект жителей нашего района прошел сложный конкурсный отбор и получил грант «Стального дерева». Знаю, как важно для инициативных групп иметь такую поддержку, которая стала примером для развития новых инициатив. Спасибо руководству комбината, фонду, особая благодарность - от возрастных жителей района. НЛМК - наш партнер и пример активного взаимодействия по развитию социальной активности неравнодушных граждан, - отметил глава Тербунского района Сергей Иванов.



Проект «Нить поколений» – один из 11 проектов программы «Стальное дерево», которые в текущем году реализуют в Липецке, Данкове, Грязинском, Тербунском и Липецком районах. На эти цели наш фонд направит около 3 млн рублей.

