Происшествия

26 минут назад

Сарай и крыша гаража сгорели на улице Ивана Франко

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#пожар
Сарай и крыша гаража сгорели на улице Ивана Франко
28 ноября около девяти вечера на улице Ивана Франко  Липецке вспыхнул серьезный пожар - горели надворные постройки в частном домовладении. Пламя тушили сразу четыре отделения пожарных.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, огонь уничтожил сарай и летнюю кухню. Кроме того, сгорела кровля гаража на площади 8  м.кв.  Погибших, пострадавших нет.
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#пожар

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