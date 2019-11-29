Сарай и крыша гаража сгорели на улице Ивана Франко

28 ноября около девяти вечера на улице Ивана Франко Липецке вспыхнул серьезный пожар - горели надворные постройки в частном домовладении. Пламя тушили сразу четыре отделения пожарных.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, огонь уничтожил сарай и летнюю кухню. Кроме того, сгорела кровля гаража на площади 8 м.кв. Погибших, пострадавших нет.