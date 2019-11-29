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Четвертый бьюти-форум Girls Secrets
23 ноября в Mercure Центр отель прошел четвертый бьюти-форум&атмосферный нетворкинг Girls Secrets, организованный Агентством имиджа и стиля New Me при поддержке журнала «Дорогое удовольствие. Липецк».
Кроме того, участницы мероприятия смогли ознакомиться с модными товарами и бьюти-услугами партнеров проекта, которые комфортно расположились на специальном бьюти-корнере, получить приятные скидки и подарки.
Также в рамках мероприятия состоялось награждение победителей «Битвы свадебных стилистов». Первое место досталось визажисту, стилисту по прическам, выпускнице школы-студии «Невеста Service» Анне Двуреченской, а приз зрительских симпатий ушел к тандему выпускниц школы-студии «Невеста Service», мастерам визажистам, бровистам и стилистам по прическам Валерии Крышовой и Ларисе Крепкогорской.
Организаторы бьюти-форума благодарят генерального партнера проекта - клинику эстетической медицины Angels Clinique, а также всех партнеров и участников Girls Secrets.
Мероприятие стало началом приятного знакомства и плодотворного сотрудничества и дружбы с коммуникативным агентством «Прайд Медиа», которое выступило генеральным информационным партнером проекта.
Ведущий: Святослав Митин.
Официальное модельное агентство проекта – E-Models.
Фотографы: Елена Черных, Евгений Баранов.
Фото предоставлены ООО "Высокий стиль"
Angels Clinique ООО "Ангелс клиник"
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