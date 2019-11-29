Бизнес

44 минуты назад

Четвертый бьюти-форум Girls Secrets

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#форум
Четвертый бьюти-форум Girls Secrets

23 ноября в Mercure Центр отель прошел четвертый бьюти-форум&атмосферный нетворкинг Girls Secrets, организованный Агентством имиджа и стиля New Me при поддержке журнала «Дорогое удовольствие. Липецк».

Проект Girls Secrets ориентирован на девушек, которые хотят жить ярко, всесторонне развиваться и вдохновляться на успех. Спикеры и эксперты, в числе которых создатель и организатор проекта Girls secrets, профессиональный стилист-шоппер, директор агентства имиджа и стиля New Me Анна Быстрицкая, дипломированный брафиттер, владелица магазина нижнего и корректирующего белья Ideal Forms Марина Титова, инструктор групповых программ по фитнесу и аквааэробике, персональный тренер, фитнес-диетолог Екатерина Внукова, сертифицированный специалист по вопросам этикета и протоколу, член Международной ассоциации специалистов по этикету, автор серии мастер-классов и обучающих программ для взрослых и детей Юлия Трофименкова, художник, организатор и ведущая арт-эвентов Екатерина Маланина, врач-косметолог клиники эстетической медицины Angels Clinique Лариса Эриксон, сертифицированный астролог, трансформационный тренер, руководитель астрологического проекта Transform.Me Анастасия Стешина поделились с гостьями новостями, опытом и лайфхаками из области моды, стиля, этикета, бьюти-индустрии, ЗОЖ и питания, астрологии.

Кроме того, участницы мероприятия смогли ознакомиться с модными товарами и бьюти-услугами партнеров проекта, которые комфортно расположились на специальном бьюти-корнере, получить приятные скидки и подарки.

Также в рамках мероприятия состоялось награждение победителей «Битвы свадебных стилистов». Первое место досталось визажисту, стилисту по прическам, выпускнице школы-студии «Невеста Service» Анне Двуреченской, а приз зрительских симпатий ушел к тандему выпускниц школы-студии «Невеста Service», мастерам визажистам, бровистам и стилистам по прическам Валерии Крышовой и Ларисе Крепкогорской.

Организаторы бьюти-форума благодарят генерального партнера проекта - клинику эстетической медицины Angels Clinique, а также всех партнеров и участников Girls Secrets.

Мероприятие стало началом приятного знакомства и плодотворного сотрудничества и дружбы с коммуникативным агентством «Прайд Медиа», которое выступило генеральным информационным партнером проекта. 

Ведущий: Святослав Митин.
Официальное модельное агентство проекта – E-Models.
Фотографы: Елена Черных, Евгений Баранов.
Фото предоставлены ООО "Высокий стиль"
Angels Clinique ООО "Ангелс клиник"

Для лиц старше 16 лет (16+)

PR
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415
#форум

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