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сегодня, 20:19

Липецкая вечЁрка: транспортная петиция, мертвые птицы и скользкие улицы

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#вечерка
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Липецкая вечЁрка: транспортная петиция, мертвые птицы и скользкие улицы

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 28 ноября.

Липчане написали петицию в защиту трамваев. Это сообщение читатели сегодня комментировали чаще всего. Автор петиции Наталья Табышкина и все те, кто поставил свою подпись под обращением, просят городскую власть сохранить в Липецке трамвайное сообщение. «Хочу обратить внимание что, закрытие троллейбусов не улучшило дорожную ситуацию. Налицо регрессия города. Только трамвай, как самый безопасный и экологичный вид транспорта, позволяет снизить загрузку дорожного полотна в городе и вовремя доставлять сотрудников предприятий на их рабочие места», уверена автор.

Евгений Чураков разместил в YouTube видео, снятое в парке Победы - на записи несколько мертвых птиц, одна из которых упала с дерева рядом с Евгением и умерла на его глазах. Известие же о том, что в Липецке также начался птичий мор, в управлении ветеринарии встретили с тревогой. Ветеринары обнаружили в парке 19 мертвых ворон и галок. Тушки птиц отравлены в лабораторию, где их исследуют на наличие инфекционных заболеваний и признаков отравления.

Ледяные дожди должны обойти Липецкую область стороной, а вот гололед – нет. Днем под Усманью три автомобиля попали в аварию на скользкой дороге. К вечеру спасатели и метеорологи предупредили липчан, что в городе будет скользко. Обледеневшие после дождя улицы города коммунальные службы обрабатывают с помощью 19 комбинированных дорожных машин, лед с тротуаров счищают четыре малогабаритных машины. Обработка городских дорог продлится и ночью.Кроме того, в течение ночи и утра 29 ноября в Липецке и области ожидается туман с видимостью менее 500 метров. Так что осторожность не повредит ни пешеходам, ни автомобилистам.

Тем временем на публичных слушаниях по проекту бюджета-2020 в областном Совете не обошлось без скандала. Одному из липчан пришлось угрожать сотрудникам Росгвардии вызовом полиции, так как его не хотели пускать на открытое для всех мероприятие. А депутат-коммунист почему-то обвинил администрацию области в… желании строить школы и больницы! Мол, потом их нужно будет содержать, платить медикам и учителям зарплаты, а делать это становится все сложнее.
4 628
#вечерка
1

Комментарии (4)

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Осталось - 26

12 минут назад
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Николай

16 минут назад
Трамвай мог бы стать беспилотным.............
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Жаль трамвай

25 минут назад
Но его уже украли , как и все в россии .
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Учитель года

40 минут назад
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---- http://miorez.2sms.ru
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