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сегодня, 20:19
Липецкая вечЁрка: транспортная петиция, мертвые птицы и скользкие улицы
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 28 ноября.
Липчане написали петицию в защиту трамваев. Это сообщение читатели сегодня комментировали чаще всего. Автор петиции Наталья Табышкина и все те, кто поставил свою подпись под обращением, просят городскую власть сохранить в Липецке трамвайное сообщение. «Хочу обратить внимание что, закрытие троллейбусов не улучшило дорожную ситуацию. Налицо регрессия города. Только трамвай, как самый безопасный и экологичный вид транспорта, позволяет снизить загрузку дорожного полотна в городе и вовремя доставлять сотрудников предприятий на их рабочие места», уверена автор.
Евгений Чураков разместил в YouTube видео, снятое в парке Победы - на записи несколько мертвых птиц, одна из которых упала с дерева рядом с Евгением и умерла на его глазах. Известие же о том, что в Липецке также начался птичий мор, в управлении ветеринарии встретили с тревогой. Ветеринары обнаружили в парке 19 мертвых ворон и галок. Тушки птиц отравлены в лабораторию, где их исследуют на наличие инфекционных заболеваний и признаков отравления.
Ледяные дожди должны обойти Липецкую область стороной, а вот гололед – нет. Днем под Усманью три автомобиля попали в аварию на скользкой дороге. К вечеру спасатели и метеорологи предупредили липчан, что в городе будет скользко. Обледеневшие после дождя улицы города коммунальные службы обрабатывают с помощью 19 комбинированных дорожных машин, лед с тротуаров счищают четыре малогабаритных машины. Обработка городских дорог продлится и ночью.Кроме того, в течение ночи и утра 29 ноября в Липецке и области ожидается туман с видимостью менее 500 метров. Так что осторожность не повредит ни пешеходам, ни автомобилистам.
Тем временем на публичных слушаниях по проекту бюджета-2020 в областном Совете не обошлось без скандала. Одному из липчан пришлось угрожать сотрудникам Росгвардии вызовом полиции, так как его не хотели пускать на открытое для всех мероприятие. А депутат-коммунист почему-то обвинил администрацию области в… желании строить школы и больницы! Мол, потом их нужно будет содержать, платить медикам и учителям зарплаты, а делать это становится все сложнее.
Евгений Чураков разместил в YouTube видео, снятое в парке Победы - на записи несколько мертвых птиц, одна из которых упала с дерева рядом с Евгением и умерла на его глазах. Известие же о том, что в Липецке также начался птичий мор, в управлении ветеринарии встретили с тревогой. Ветеринары обнаружили в парке 19 мертвых ворон и галок. Тушки птиц отравлены в лабораторию, где их исследуют на наличие инфекционных заболеваний и признаков отравления.
Ледяные дожди должны обойти Липецкую область стороной, а вот гололед – нет. Днем под Усманью три автомобиля попали в аварию на скользкой дороге. К вечеру спасатели и метеорологи предупредили липчан, что в городе будет скользко. Обледеневшие после дождя улицы города коммунальные службы обрабатывают с помощью 19 комбинированных дорожных машин, лед с тротуаров счищают четыре малогабаритных машины. Обработка городских дорог продлится и ночью.Кроме того, в течение ночи и утра 29 ноября в Липецке и области ожидается туман с видимостью менее 500 метров. Так что осторожность не повредит ни пешеходам, ни автомобилистам.
Тем временем на публичных слушаниях по проекту бюджета-2020 в областном Совете не обошлось без скандала. Одному из липчан пришлось угрожать сотрудникам Росгвардии вызовом полиции, так как его не хотели пускать на открытое для всех мероприятие. А депутат-коммунист почему-то обвинил администрацию области в… желании строить школы и больницы! Мол, потом их нужно будет содержать, платить медикам и учителям зарплаты, а делать это становится все сложнее.
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Николай
Жаль трамвай
Учитель года