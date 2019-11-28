Остановка в Новой Жизни должна появиться до конца следующей недели

В противном случае подрядчик попадет под штрафные санкции.

Новый остановочный павильон на трассе Липецк-Грязи в поселке Новая Жизнь установят до конца следующей недели, сообщили GOROD48 в управлении дорог и транспорта Липецкой области.

Старая конструкция, как рассказал местный житель Владимир Ларионов, была снесена еще 14 ноября, а новая до сих пор не появилась.



- Сломали хорошую остановку «Новая Жизнь», зачем? - Задался вопросом наш читатель. - Когда возобновятся незаконченные работы по дорожному покрытию и пешеходному переходу !?

За комментарием по сложившейся ситуации мы обратились в управление дорог и транспорта Липецкой области. Там отметили, что о снесенной остановке знают: жители поселка присылают в управление фотографии, подкрепленные жалобами.



- Остановочный павильон установят до конца следующей недели, - рассказал пресс-секретарь управления дорог и транспорта Алексей Григорьев. – Одновременно будет обустроена новая площадка под павильон, которая станет выше проезжей части. Что касается светофора, то он будет подключён до конца месяца. Подрядчику этих работ грозят штрафные санкции за нарушение сроков исполнения контракта.



