Общество
сегодня, 17:18
В Липецке возможен туман
В ближайшие 1-3 часа с сохранением в течение ночи и утра 29 ноября в Липецке и области ожидается туман с видимостью менее 500 метров, об этом предупреждает Главное управление МЧС РФ по Липецкой области.
Напомним, что сегодня днем в Липецке прошел дождь и улицы города обледенели. Спасатели призывают горожан соблюдать осторожность в неблагоприятных метеоусловиях.
Напомним, что сегодня днем в Липецке прошел дождь и улицы города обледенели. Спасатели призывают горожан соблюдать осторожность в неблагоприятных метеоусловиях.
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rrr