Общество

сегодня, 17:18

В Липецке возможен туман

2 481
#туман
В Липецке возможен туман
В ближайшие 1-3 часа с сохранением в течение ночи и утра 29 ноября в Липецке и области ожидается туман с видимостью менее 500 метров, об этом предупреждает Главное управление МЧС РФ по Липецкой области.

Напомним, что сегодня днем в Липецке прошел дождь и улицы города обледенели. Спасатели призывают горожан соблюдать осторожность в неблагоприятных метеоусловиях.


 


2 481
#туман

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Д 1-01

52 минуты назад
Лучше бы снег выпал, да морозы ударили под тридцать!
ответить

rrr

сегодня, 17:30
Лет чистить.Снек убирадь.
ответить

Еще в рубрике

Остановка в Новой Жизни должна появиться до конца следующей недели
#дорожные работы
6
Остановка в Новой Жизни должна появиться до конца следующей недели

сегодня, 17:29

Общество
Без света останутся несколько липецких улиц
#отключение света
2
Без света останутся несколько липецких улиц

сегодня, 16:07

Общество
В Липецкой области машины ДПС оснастили наборами для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП
9
В Липецкой области машины ДПС оснастили наборами для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП

сегодня, 15:29

Общество
ОЭЗ «Липецк» снова признали лучшей в стране
#ОЭЗ "Липецк"
9
ОЭЗ «Липецк» снова признали лучшей в стране

сегодня, 15:19

Общество
В Липецке скользко: спасатели советуют не бегать за автобусами и маршрутками
#гололед
21
В Липецке скользко: спасатели советуют не бегать за автобусами и маршрутками

сегодня, 15:05

Общество
«Стоит наладить подачу тепла, возникает проблема с подачей горячей воды»
#отопление #ЖКХ
21
«Стоит наладить подачу тепла, возникает проблема с подачей горячей воды»

сегодня, 14:52

Общество